Olbia, tra Halloween e Morti Morti: continuano le tradizioni

Olbia. Con l'arrivo delle fredde notti autunnali e delle prime foglie cadenti, anche la magica atmosfera di Halloween si fa strada in Italia e Sardegna. Ogni posto ha la propria tradizione legata a questo periodo e in Sardegna, ad Olbia per la precisione, si è soliti bussare alle porte con la classica frase "Morti Morti". Gruppi di bambini di varie età invadono le strade e i quartieri cittadini in cerca di dolciumi e deliziosa frutta secca per quella che diventa un'atmosfera misteriosa e incantata.

Lontani dagli stereotipi delle zucche intagliate e delle streghe, Halloween ad Olbia prende una piega diversa. Qui, le celebrazioni iniziano - in alcuni posti - tra la fine di ottobre e il 2 novembre, quando la tradizione dei "Morti Morti" ha luogo. Questa è una festa che onora i defunti e le anime passate a miglior vita, integrando la cultura sarda con la festa celtica di Halloween.

Una tradizione che dall'America sta giungendo, anno dopo anno, anche in Italia e sono sempre più le case che vengono addobbate con ragnatele finte, scheletri e candele, creando un'atmosfera spettrale e affascinante. I bambini, ispirati dai costumi di Halloween, si travestono da streghe, fantasmi e vampiri, mescolando gioia e rispetto per la tradizione dei "Morti Morti".

Uno degli aspetti più intriganti che si lega alla festività citata è il cibo. La gastronomia sarda si fonde con i dolci tipici di Halloween. La zucca è il simbolo, protagonista in molte ricette, tra cui gnocchi, zuppe e dolci. I biscotti a forma di fantasmi e streghe sono un'aggiunta deliziosa ai tavoli imbanditi per la festa.

Questa è una tradizione che unisce la fede, il rispetto per i defunti e l'antica magia sarda.