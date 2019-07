Olbia: tornano i sapori del mondo con il Festival Street Food

Olbia, 24 luglio 2019 – Nella città di Olbia in queste ultime settimane è tutto un susseguirsi di eventi che è proprio il caso di dire, accontentano tutti i gusti.

Dalle mostre al museo, rappresentazioni ed eventi culturali , si è passati poi al tatuaggio e ai grandi eventi con il Jova Beach Party.

Ora è il turno di soddisfare il nostro palato già ben abituato ai sapori e alle particolarità del territorio.

Quale migliore occasione quindi se non attraverso il Festival dello Street food in programma dal 25 luglio prossimo al 28 che con la sua girandola di ottimo cibo “on the road” a due passi dal mare vedrà la presenza di ben 20 Street Chef selezionati.

A bordo dei loro Truck e Ape Car tra colori, luci, padelle e fornelli daranno vita ad una gustosa sinfonia di ricette gourmet. Una consolle centrale poi con dj-set animerà dall’aperitivo a notte fonda le prossime giornate.

Piazza Elena di Gallura ad Olbia, sarà lo scenario in cui potremo apprezzare hamburger gourmet di Chianina, Black Angus e Patanegra; scottona sfilacciata cotta 20 ore a bassa temperatura; arrosticini di pecora; patata twister con vari condimenti; cuoppi di pesce fritto, hamburger di tonno e pesce spada. Dalla Puglia, bombette di Cisternino, panino con polpo, pomodori secchi e burrata; Supplì classici, alla gricia, alla matriciana, all’induja, broccoletti e salsiccia e tanti altri gusti; pasta alla buttero mantecata nella forma di parmigiano; stand tipico americano con onion rings, alette di pollo con salsa barbecue ed hamburger; olive e cremini ascolani; dalla Campania pizza e panzerotti fritti, ma non solo, anche il mitico Cuzzitiello farcito in tante versioni; gustosi fritti, dolci e salati. Dalla Sicilia, cannoli, arancine, pane e panelle, sfincione, pane cà meusa, crema di pistacchio e cassatine; lo stand romano con carciofo alla giudia, broccoletti e salsiccia. Patate e pollo fritti sul posto; la vera Paella Valenciana accompagnata da ottima sangria; panini gourmet con burratine campane, hamburger di bufalo e maialino nero, verdure alla griglia e salse fatte in casa. Per omaggiare la terra sarda ospitante l’evento, non mancheranno i culurgiones e seada, rigorosamente espressi. Ottima birra artigianale Bavarese Cruda. Per gli amanti del dolce, bombe e ciambelle calde, tiramisù artigianale espresso, aragoste, paste sfornate e farcite al momento, pasta di mandole, waffle caldi e molto altro ancora. Dolce e salato da tutta Italia.

Ingresso gratuito per l’evento patrocinato dal comune di Olbia in cui simpatici e stravaganti Truck, ApeCar e stand cucina daranno vita ad un percorso culinario, circondati da tanto divertimento.

Info su ttsfood.it

Dal prossimo lunedì poi, tutti a dieta!