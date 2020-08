Olbia, test rapidi Covid-19: ecco dove farli

Olbia, 12 maggio 2020 – Come ormai è noto, la Regione Sardegna con la delibera della giunta regionale 35/34 del 9 luglio 2020 ha sbloccato la possibilità, per i laboratori privati, di effettuare i test rapidi sierologici per il Sars-Cov-2. Ora è noto l’elenco dei laboratori accreditati e autorizzati.

“Per effettuare il test, è necessaria la prescrizione in carta libera da parte del medico di fiducia che dovrà valutare la richiesta e comunque informare il proprio assistito sulle caratteristiche del test sierologico e sulla non utilità ai fini diagnostici, nonché delle conseguenze, a tutela della collettività, in caso di positività per IgM e/o IgG: isolamento fiduciario ed esecuzione del tampone per la ricerca con metodo molecolare del virus SARS-CoV-2. Il singolo cittadino potrà rivolgersi, per l’esecuzione del test sierologico, ad uno dei laboratori di analisi privati individuati dalla Regione Sardegna con determinazione del direttore generale della sanità n. 666 del 03.08.2020, sostenendone i relativi oneri. In caso di positività al test, il direttore sanitario del laboratorio di analisi privato ha l’obbligo di comunicare il caso sospetto di COVID-19 al dipartimento di prevenzione territorialmente competente per gli adempimenti di sanità pubblica conseguenti”, spiega la Regione.

La delibera prevede diverse possibilità: laboratori accreditati per fare i test e laboratori accreditati come punto prelievo che poi mandano il campione a laboratori riconosciuti per l’esecuzione dei test sierologici.

A Olbia è possibile sfruttare i seguenti laboratori:

Mater Olbia : tipologia ABBOTT – SARS Cov-2 IgG, con metodica CLIA; EUROIMMUN -Anti-SARS- CoV-2 IgG+IgA, con metodica ELISA;

(Laboratorio Analisi Olbia): punto prelievo che si appoggia al LAB di Nuoro, TRC (Tecnologie e ricerche chimiche): punto prelievo che si appoggia al LAB di Nuoro.

Al momento si rimane in attesa dell’accreditamento del laboratorio analisi del Giovanni Paolo II di Olbia.