Olbia, terremoto in maggioranza: Biscu molla Gruppo Nizzi

Olbia, 06 maggio 2020 – Non è un addio alla maggioranza, ma è di sicuro una scossa tellurica non da poco: Tiziana Biscu lascia il gruppo di Forza Italia e confluisce nel Gruppo Misto.

Il tutto è stato concretizzato oggi, a qualche giorno di distanza dal terribile consiglio comunale del 29 aprile: quello dell’ingiuria sessista contro la consigliera di minoranza Patrizia Desole e degli insulti proferiti dal sindaco Settimo Nizzi contro Davide Bacciu.

“Non strappo con la maggioranza – tiene a precisare la consigliera Biscu -, ma c’è bisogno di un arricchimento della linea politica. L’anomalia di questo gruppo è che è molto compatto e si tende un po’ all’appiattimento, a non venire fuori. Con questa mia scelta desidero mandare un messaggio soprattutto ai miei colleghi. C’è bisogno di più dialettica, di una dialettica vivace e veloce. Oggi non è che non ci sia, personalmente ho sempre preso il mio spazio, ma questa dialettica viene smorzata immediatamente e io credo che in questa fase ci sia bisogno di un qualcosa in più”.

La consigliera Biscu è diplomatica, ribadisce la sua fedeltà alla maggioranza pur ricavandosi uno spazio di indipendenza dialettica, ma è evidente che i fatti del 29 aprile l’hanno segnata. Soprattutto come donna e poi come rappresentante di un’istituzione, di cui sente l’onere e l’onore tutte le volte che si siede su quella sedia.

Che qualcosa stesse bollendo in pentola si era capito qualche giorno dopo il consiglio comunale del 29 aprile, quando la consigliera Biscu ha affidato a Facebook il suo pensiero, prendendo nettamente le distanze rispetto a quanto avvenuto con la consigliera Desole ingiuriata in diretta streaming da una collega di maggioranza: nessun altro del gruppo di Forza Italia lo ha fatto così, pubblicamente.

Un post molto sentito questo che, tra le righe, dice molto del tormento interiore personale e politico che l’ha portata a mollare il “Gruppo Nizzi” per transitare nel Misto.

“Quello è un post che ho fatto con il cuore – precisa -. Non potevo tollerare quanto avvenuto, come donna. Ho una dignità. Patrizia Desole, poi, la conosco dall’Università: è un’amica. Sono intervenuta subito in Consiglio per rimarcare le distanze e il mio sconcerto, e mi sono ritrovata il freddo attorno nella maggioranza. L’argomento non è stato trattato nemmeno successivamente, non ho sentito il senso del peso di quanto è successo. Sì ok, tutti sbagliamo, specialmente quando siamo giovani, ma non c’è stata un’adeguata presa di posizione che era necessaria. Non è successo nulla, io mi aspettavo molto, soprattutto dalle donne”.

Tira una linea netta, in questo senso, Tiziana Biscu: le parole proferite contro Patrizia Desole e i mancati provvedimenti politici da parte del presidente Mura e del sindaco Nizzi hanno probabilmente rappresentato la classica goccia che fa traboccare il vaso. “Ho meditato a lungo, poi è successo questo”, precisa.

“Anche per i balneari – aggiunge – non concordo. Sì, è vero: ho votato contro la mozione, ma semplicemente perché nel documento era contenuto un indirizzo alla giunta in totale contrasto con il Tuel, c’è una rigida separazione tra amministrazione e ruoli politici, ma quel documento portava in aula un tema di primaria importanza. Stiamo parlando di decine di piccole aziende olbiesi. Secondo me, la questione balneari andrebbe affrontata in modo diverso. L’ho studiata molto, ho approfondito la tematica ed è molto complessa. Io avrei semplicemente atteso il Dpcm promesso dal Governo”.

Dpcm promesso da Franceschini del quale già esiste una bozza. Per Biscu, proprio la gestione delle crisi avrebbe bisogno di un ulteriore sprint, di una dialettica maggiore, di più visioni.

“Per me sono stati anni importanti, ho imparato molto e ho lo stesso entusiasmo di 4 anni fa – spiega -. Questa crisi ha cambiato molte carte in tavola, le tematiche da affrontare sono cambiate, dobbiamo essere capaci di accendere una luce su tutte le problematiche del territorio. Non lascio questa maggioranza, ma devo fare la mia strada, guardarmi attorno. Sono sempre stata una voce fuori dal coro, c’è un programma da portare avanti nel rispetto degli impegni presi con gli elettori. Spero che questa mia decisione dia forza anche ai miei colleghi di maggioranza“.

Insomma, il messaggio è chiaro: Nizzi non ha perso un pezzo, ma ciò che è successo il 29 aprile segna inevitabilmente una linea di demarcazione molto netta tra chi ha non ha preso posizione e chi ha deciso di dare forza alla propria voce.