Olbia, tensione in Forza Italia: Cocciu snobbato, favorito Fasolino

Olbia, 13 marzo 2019 – Gli osservatori più attenti attendevano, dal 4 marzo, una sorta di “notte dei lunghi coltelli” in casa Forza Italia.

Alla fine, dopo tanto “penare”, ecco che le prime frizioni si sono palesate alla luce del sole in un articolo pubblicato ieri dalla Nuova Sardegna, nel quale Angelo Cocciu, pur con molta diplomazia e tatto, non lascia spazio a dubbi: se un assessorato deve essere proposto, questo dovrebbe essere proposto prima al più votato.

Le indiscrezioni di questi giorni, infatti, riguardano principalmente il toto-assessori e vedrebbero il sindaco Settimo Nizzi sponsorizzare Giuseppe Fasolino (rimasto fuori dal Consiglio Regionale) come possibile assessore in quota Forza Italia.

Non sarebbe poi così strano: del resto in ogni partito vi sono degli equilibri e ci sta che un sindaco come Fasolino possa essere preso in considerazione per un assessorato regionale.

Secondo rumours, però, questa presunta “sponsorizzazione” avrebbe incrinato i rapporti tra i tre.

Cocciu, in forza degli oltre 4000 voti, potrebbe giustamente aspirare a qualcosa di più di un ruolo all’interno del Consiglio regionale, senza considerare la questione “galateo”.

La forza elettorale, a suon di voti, l’ha dimostrata: potrebbe essere venuto il momento di fare un passo ulteriore in avanti per il giovane politico olbiese da sempre indicato come uno dei possibili top man del centrodestra, ma sovente tenuto un passo indietro dai big.

Intanto, c’è da capire se questa sorta di tensione “regionale” potrà avere o meno degli effetti sulla maggioranza azzurra olbiese.

Il troppo silenzio di queste settimane, questa apparente calma piatta, potrebbe precedere la tempesta perfetta. Del resto, le elezioni comunali non sono poi così lontane.