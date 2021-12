Olbia, Taekwondo: grandi risultati al campionato regionale

Oristano. Domenica 12 dicembre si è svolto a Oristano, presso il palazzetto dello sport “sa Roda”, il Campionato regionale di Tae Kwon Do nella specialità combattimenti a pieno contatto. La competizione è stata organizzata dal Comitato regionale FITA Sardegna.

Alla gara hanno partecipato 19 ASD provenienti da tutta la Sardegna. La ASD Centro Taekwondo Olbia si è presentata in gara con 6 atleti nelle categorie cadetti A, Juniores e Seniores. Si legge nella nota della società olbiese: "Il Centro Taekwondo Olbia si considera più che soddisfatto del bottino ottenuto in gara. Nella categoria cadetti gli atleti MAMELI Gioele +65KG ha vinto la medaglia di oro, Macis Zoe -41Kg ha vinto la medaglia di argento, Caboni Jacopo -41Kg ha vinto La medaglia di argento, nella categoria Juniores gli atleti Zuncheddu Giorgia Maria -49Kg e Putzu Alessandro -48KG hanno vinto la medagliA di oro".

"In particolare modo desideriamo portare la attenzione che gli atleti che hanno vinto l’oro hanno vinto l’incontro a Ko tecnico. L’atleta Fabrizio Gavino Spanu non avendo avversari è risultato oro “a tavolino” nella categoria senior +87Kg. Purtroppo medaglia non valida per la classifica ", conclude la nota.