Olbia, Su Entu Lab presenta Isole in guerra: si parla di occupazione militare

Olbia. Isole in guerra è il titolo del dossier sull'occupazione militare in Sardegna, Sicilia e Corsica. Il libro verrà presentato mercoledì 28 marzo alle 19 presso la sede di via Basilicata 24/26 di Suentu Lab. Arte e Teatro.

Il dossier “Isole in guerra” intende contribuire a diffondere la conoscenza di tre specifiche situazioni di militarizzazione di territori insulari nel Mediterraneo. I promotori dichiarano" Sardegna, Corsica e Sicilia sono attraversate da molteplici problematiche, alcune condivise e altre peculiari delle singole realtà socio-economiche e culturali, ma il vero trait d'union è il rapporto di dipendenza coloniale imposto dagli Stati, che hanno perseguito interessi politici totalmente estranei ai tre contesti isolani e tendenzialmente dannosi verso essi. Il peso delle basi militari è un elemento che le accomuna negativamente e perciò A Foras, Core in Fronte e Trinacria hanno prodotto questo dossier, curando i tre capitoli che si occupano specificamente della problematica militare nelle rispettive isole".

E si prosegue "L'obiettivo dichiarato da queste tre realtà politiche è quello di dare inizio ad un movimento comune per superare il problema dell'occupazione militare, travalicando le frontiere in cui sono artificialmente confinati e ponendo le basi affinché tale rivendicazione internazionale possa ampliarsi fino a unire i popoli oppressi e le realtà politiche che lottano contro la Nato e contro l'imperialismo in tutti i paesi bagnati dal Mar Mediterraneo".