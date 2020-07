Olbia, smartphone contraffatti: sequestro e due denunce

Olbia, 24 luglio 2020 – Il Comando Provinciale di Sassari ha deciso di aumentare i controlli per contrastare il commercio illegale di prodotti contraffatti. Dato l’avvio della stagione estiva la possibilità maggiore di trovare questi tipi di prodotti è in spiaggia.

Tra gli obiettivi delle forze dell’ordine ci sono appunto l’intensificazione dei controlli nelle spiagge dell’isola dove si trovano i venditori abusivi e l’intercettazione della marce prima dell’arrivo in Sardegna.

In questi giorni i militari del gruppo di Olbia e della Compagnia di Sassari hanno sequestrato 8 cellulari contraffatti di una nota marca. Durante un controllo è stata fermato un giovane campano che possedeva due cellulari confezionati. A quel punto la Guardia di Finanza ha effettuato dei controlli trovando delle differenze tra i codici che identificano un telefonino e gli scontrini fiscali che possedeva il giovane.

I telefonini erano stati spediti in diverse filiali di Sassari e Olbia. Rintracciate le filiali sono stati sequestrati altri 6 smartphone che erano già pronti per essere venduti in Costa Smeralda. Sono state denunciate così due persone per ricettazione e reato di introduzione nello Stato e di commercio di prodotti falsi.

A Porto Torres i militari hanno fermato un cittadino senegalese che portava sulle spalle un grosso pacco con all’interno 150 articoli tra borse e cinture contraffatte. Molto probabilmente il materiale era destinato alla vendita in spiaggia nella zona della Costa Smeralda.