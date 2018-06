Olbia, Psd’Az: “Sì al Mater, ma Giovanni Paolo II è in stato di abbandono”

Olbia, 15 giugno 2018 – Nel dibattito politico sul sit-in contro il Mater Olbia che si svolgerà domani sotto il nosocomio privato olbiese non poteva mancare il contributo del Partito Sardo d’Azione cittadino con la Sezione Oggiano guidata da Silvia Lidia Fancello.

“In merito alla manifestazione del 17 giugno contro l’apertura del Mater Olbia, la segreteria olbiese del Partito Sardo d’Azione, ritiene che vi sia da parte degli amici indipendentisti organizzatori di tale evento, un grave errore di valutazione – afferma la segretaria Fancello -. Le cliniche private esistono anche in altri centri dell’isola, dal capoluogo fino a Sassari eppure la protesta inspiegabilmente si concentra tutta qui. Verrebbe da pensare che ciò che infastidisce sia più la gestione “straniera“ che la presenza stessa della struttura. La Gallura ha sempre accolto gli investitori stranieri senza alcun problema, né distinzioni di razza. Quando si creano posti di lavoro, in strutture di eccellenza nel rispetto del territorio non si può che esserne lieti“.

L’esponente del Psd’Az olbiese specifica, così, la linea del partito: “Dunque i sardisti auspicano che il Mater Olbia apra al più presto e metta subito in essere tutte quelle prestazioni sanitarie che da quanto comunicato dalla Holding finanziatrice, ne faranno un cosiddetto “Polo di Eccellenza”. Tuttavia, in tema di sanità, è impossibile non denunciare il grave stato di abbandono nel quale versa contemporaneamente l’ospedale pubblico Giovanni Paolo II, il quale a fronte di un parco macchine all’avanguardia nella diagnostica, ormai sembra diventato una scatola vuota“.