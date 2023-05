Olbia: si separano le strade dell'Olbia Calcio e del tecnico Roberto Occhiuzzi

Olbia. L'Olbia Calcio rende noto che "il rapporto professionale intrapreso con il tecnico Roberto Occhiuzzi non proseguirà nella stagione 2023/2024. Giunto in Sardegna la scorsa estate, nel campionato appena concluso il tecnico ha portato l'Olbia al 13° posto finale, frutto di un girone di ritorno sugli scudi che è valso 26 dei 41 punti conquistati. Tra le vittorie di maggior pregio ottenute nel corso della stagione si ricordano le due nei derby casalinghi con la Torres (2-1 in Coppa Italia e 3-1 in campionato) e il rotondo successo con l'Alessandria (4-0) che ha costituito l'abbrivio decisivo verso la salvezza".

A commento della decisione presa arrivano anche le parole del direttore sportivo dell'Olbia Tomaso Tatti: "Dopo esserci confrontati al termine del campionato e aver ragionato a mente fredda sul futuro, abbiamo ritenuto che la scelta migliore fosse di prendere strade diverse. Con Occhiuzzi, l'Olbia ha fatto un percorso in crescendo di prestazioni e risultati e quindi positivo. Nel suo lavoro e in quello dello staff e di tutta la squadra la società ha avuto costante e piena fiducia, anche quando le cose non giravano per il verso giusto e poteva sembrare tutt'altro che scontato proseguire insieme. Al mister vanno i migliori auguri per il futuro e i ringraziamenti per la professionalità, l’impegno e la dedizione mostrati e più in generale per un pezzo di strada fatto insieme che ha dato tanto all'Olbia come società e a lui come tecnico".