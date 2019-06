Olbia, si sblocca l’estate: “si blocca la città”

Olbia, 05 giugno 2019 – L’apertura più o meno contemporanea di diversi cantieri in città proprio in concomitanza dell’avvio della stagione turistica non è passato inosservato ai cittadini, ma nemmeno alla politica.

Sul caso interviene il consigliere comunale Amedeo Bacciu, componente della Commissione consiliare ai Lavori Pubblici.

“La chiusura contemporanea delle strade in uscita da Olbia verso Porto Rotondo e verso Poltu Quadu e, come se non bastasse, la chiusura per ben 50 giorni ( ino al 31 luglio) del cavalcaferrovia che collega Corso Vittorio Veneto a Via Roma (via Unità d’Italia), e tutte le altre innumerevoli vie, in concomitanza con gli ahimè unici tre mesi di affollamento turistico, per la nostra città, sono senza dubbio un pessimo biglietto da visita”, afferma il consigliere Amedeo Bacciu.

“Senza sottovalutare il flusso quotidiano di numerosi lavoratori che ogni giorno si muovono per raggiungere il proprio posto di lavoro: un vero delirio”, specifica il consigliere comunale della Coalizione civica.

Il giudizio politico di Bacciu non è positivo per l’amministrazione Nizzi.

“Pessima tempistica insomma. Pessima attenzione alle esigenze del nostro territorio e dei nostri CONCITTADINI. Sarebbe stato più logico forse coordinare l’avvio dei lavori post stagione turistica e prima della stagione invernale, come d’altronde succede nelle altre principali città turistiche d’Italia”, afferma Bacciu.

La chiusura del cavalcaferrovia avviene mentre in altri punti nevralgici della città vi sono altri cantieri aperti, vedi per esempio quello sull’Orientale Sarda per il nuovo ingresso Sud di Olbia.

“Se proprio questi lavori debbano partire contestualmente, proprio in questo esatto periodo, che siano valutate le più opportune ipotesi per decongestionare tutto il traffico, anche in virtù dei flussi provenienti dall’aeroporto e dal porto di Olbia”, pungola il consigliere di minoranza.

Infine la stoccata: “Forse secondo alcuni, poveri di idee e senso civico, congestionare il traffico può essere l‘unico modo per riempire la città e far restare i turisti?”, si chiede ironicamente il consigliere.

“Senza fare alcuna polemica, fermiamoci ad osservare e semplicemente riflettiamo sul fatto se le errate tempistiche sono un indicazione di una buona gestione”, dice il consigliere che conclude il suo ragionamento con una battuta: “Si sblocca la stagione estiva, si blocca Olbia”.