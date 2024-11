Olbia, si dimette Alberto Farina (Cisl): sabato la nomina del nuovo segretario

Olbia. Dopo un percorso lungo e intenso di mezzo secolo, Alberto Farina, storico dirigente della Cisl, lascia l’incarico di segretario regionale della Fnp Cisl Pensionati, che ha ricoperto negli ultimi sei anni e mezzo. Il saluto ufficiale avverrà a Olbia venerdì 15 novembre, alle 9.30, al Delta Hotels by Marriott Olbia Sardinia, durante il Consiglio generale per l’elezione del nuovo segretario della federazione pensionati Cisl della Sardegna: appuntamento che vedrà la partecipazione di figure di spicco del mondo sindacale e delle istituzioni.

Le dimissioni di Alberto Farina, in osservanza all’articolo 11 del regolamento di attuazione dello Statuto, che prevede la decadenza dall’incarico al compimento del 74° anno di età, rappresentano un momento importante per il sindacato.

La lunga carriera di Farina, iniziata come giovane operaio a Porto Torres, ha segnato la storia della Cisl sarda con il suo impegno in diverse categorie e ruoli dirigenziali. La sua prima battaglia sindacale risale a quando aveva appena 24 anni, in difesa dei diritti dei lavoratori della fabbrica in cui lavorava, per poi passare alla Fisascat Cisl, la federazione del turismo e del commercio, e successivamente, nel 2016, nella federazione pensionati, di cui assunse la guida regionale due anni più tardi.

In tutti questi anni, Farina ha saputo incarnare la passione e la missione del sindacalista, promuovendo iniziative concrete come il progetto sull’Alzheimer, quello sulla sicurezza stradale, l’incessante battaglia a sostegno del diritto alle cure spesso negato proprio a chi, come gli anziani, ne ha maggiore necessità. Ma anche la lotta contro le truffe agli anziani e le "panchine rosse", simbolo dell’impegno della Cisl contro la violenza sulle donne, un’iniziativa che ha trovato eco in tutta Italia.

“Fare il sindacalista è una missione”, sottolinea Alberto Farina. “Risolvere i problemi dei lavoratori, mediare nelle trattative, affrontare le emergenze: tutto questo è sempre stato per me un impegno quotidiano, animato dalla passione per i diritti dei lavoratori e dei pensionati”.

Con questo spirito, Farina ha lavorato per oltre quarant’anni in Gallura, contribuendo all’unione tra Alta e Bassa Gallura, per dare forza al territorio: un contributo personale tangibile, sostanziato fin dalla nascita dell’Unione territoriale della Gallura, nella quale ha fatto parte della segreteria dal 1981 al 2016

Il Consiglio generale per la nomina del nuovo segretario Fnp Sardegna vedrà la partecipazione di importanti esponenti della Cisl sarda e nazionale e delle istituzioni regionali.

Tra i presenti, Emilio Didonè, segretario nazionale Fnp Cisl; Roberto Pezzani, segretario organizzativo nazionale; Pierluigi Ledda, segretario generale Cisl Sardegna, insieme alla segreteria regionale; Giuseppe Meloni, vicepresidente della Regione e Gian Piero Scanu, ex senatore e attuale commissario liquidatore della provincia di Sassari; Ignazio Ganga, componente della segreteria nazionale del sindacato.

Il Consiglio generale segnerà un momento importante per la Fnp Cisl Sardegna, chiamata a rinnovare i propri vertici e a proseguire il lavoro svolto con passione e determinazione da Alberto Farina, che resterà una figura di riferimento e un esempio per tutti.