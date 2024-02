Olbia, scontro tra auto in rotatoria: traffico in tilt

Olbia. Un incidente stradale si è verificato intorno alle 10 in Corso Vittorio Veneto, sulla rotonda Rio Gadduresu. Per cause da accertare, sarebbero tre le auto rimaste coinvolte. Due dei conducenti sono rimasti nelle auto, ferme in mezzo alla strada, mentre un terzo è sceso dal mezzo per verificare i danni. Il traffico ha subito dei rallentamenti in direzione centro e dalla parte opposto verso Corso Vittorio Veneto.