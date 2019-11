Olbia, scontro auto-moto: 1 ferito

Ennesimo incidente stradale a Olbia

Olbia, 20 novembre 2019 – Ancora incidenti stradali nella Città di Olbia con protagonista una motocicletta.

Ieri mattina, per cause ancora da accertare, un’auto e una moto si sono scontrate all’altezza dell’incrocio tra via Iglesiente e via Logudoro.

Immediati i soccorsi con due ambulanze: il bilancio è di un ferito. Si tratta del motociclista che è stato trasferito in codice giallo al Pronto Soccorso di Olbia.

Le sue condizioni non sarebbero gravi.

La notizia è stata data dalla Nuova Sardegna in edicola.