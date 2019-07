OlbiA e resto della Sardegna: Autovelox, ecco le strade controllate

Olbia, 15 luglio 2019- La Polizia di Stato ogni settimana pubblica l’elenco delle tratte stradali dove, giorno per giorno, vengono posizionati gli strumenti di controllo della velocità. Un modo per invitare gli automobilisti a moderare la velocità. È importante tenere la velocità sotto controllo per sé stessi e per chi eventualmente ci sta accanto. Il ministro dell’Interno ha emanato la nuova direttiva sulle modalità di utilizzo degli apparecchi rilevatori di velocità. La Polizia Stradale informa che utilizza i seguenti strumenti per il controllo puntuale della velocità: Autovelox 104/C Autovelox 105 Autovelox 106 Telelaser Telelaser Trucam.

Validità da lunedì 15 luglio 2019 a domenica 21 luglio 2019

15/07/2019

Strada Statale SS / 131 Carlo Felice OR

SS / 131 Dir. Centrale Nuorese NU

SS / 131 Dir. Centrale Nuorese SS

16/07/2019

Strada Statale SS / 131 Dir. Centrale Nuorese NU

17/07/2019

Strada Statale SS / 131 Dir. Centrale Nuorese NU

ss / 729 Sassari – Olbia SS

18/07/2019

Strada Statale SS / 131 Carlo Felice NU

SS / 131 Carlo Felice SS

SS / 131 Dir. Centrale Nuorese SS

SS / 131 Dir. Centrale Nuorese NU

1

9/07/2019

Strada Statale SS / 131 Carlo Felice CA

SS / 131 Dir. Centrale Nuorese NU

SS / 389 di Buddusò e del Correboi NU

20/07/2019

Strada Statale SS / 125 Orientale Sarda CA

SS / 131 Dir. Centrale Nuorese NU

SS / 131 Dir. Centrale Nuorese SS

21/07/2019

Strada Statale SS / 125 Orientale Sarda NU

SS / 131 Carlo Felice CA

SS / 291 della Nurra SS

Fonte: Polizia di Stato