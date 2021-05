Olbia San Simplicio: ecco il percorso della processione in onore del santo Patrono

Olbia. Anche per questa edizione 2021 i festeggiamenti nella città di Olbia diocesi della Gallura in onore del suo Santo Patrono, si terranno decisamente in forma ridotta. Il Covid-19 impone ancora che gli appuntamenti con la tradizione religiosa locale, siano limitati. Le regole anti contagio, ora più che mai impongono il massimo rigore.

15 maggio prossimo alle ore 11:00 si terrà la Messa del Santo Patrono. La funzione verrà sul Sagrato di San Simplicio dal Vescovo Mons. Sebastiano Sanguinetti, e dai sacerdoti della diocesi. Il DPCM stabilisce la partecipazione alla funzione 1000 persone distanziate. Le sedie già disposte sulla piazza, renderanno ben chiaro come comportarsi. Anche alla vigilia è celebrata la Messa, e il Vespro.

La processione che farà seguito alla funzione del solo fercolo, si snoderà tra le vie della città come indicato sulle locandine dell’evento, redatte dal Comitato dei festeggiamenti.

Ecco il programma della festa in onore di San Simplicio:

Santa Messa - tutti i giorni alle ore 18:00 e alle ore 19:00

Basilica di San Simplicio

Ore 18:15 - Preghiera dell'inno Akatistos alla Vergine Santissima con invocazione al Santo Patrono

Venerdì 14 Maggio

Basilica di San Simplicio

Ore 17:30 - Raduno delle Bandiere sul sagrato della Basilica di San Simplicio

Piazza San Simplicio

Ore 19:00 - SANTA MESSA - Piazza Basilica San Simplicio Vespri, Santa Messa Vigilare della Solennità

Sabato 15 Maggio

Piazza San Simplicio

Ore 11:00 - Solenne Messa Pontificale in onore del Santo Patrono, presieduta dal Vescovo Mons. Sebastiano Sanguinetti e dai sacerdoti della diocesi. I canti liturgici saranno eseguiti dal Coro Lorenzo Perosi di Olbia.

Processione Religiosa

Al termine della funzione religiosa si terrà la processione con la statua del Santo martire, portata per le vie della città su un veicolo. Per evitare assembramenti il comitato ha diffuso il percorso nel dettaglio per far si che i fedeli possano seguire il passaggio del santo recandosi nella via più vicina con l'obbligo di mantenere le distanze. Percorso:

. Via San Simplicio >Via Brigata Sassari >Via Barcellona>Via De Santis>Via Correggio>Via Vesuvio>Corso Vittorio Veneto>Via Mameli>Via Roma>Via Ungheria>Via Messico>Via Svezia>Via Svizzera>Via Grecia>Via Finlandia>Via Faenza>Via Vicenza>Via Vena Fiorita>Via Roma Direzione Poltu Quadu> Via Mestre>Via Macerata>Via Roma Direzione Olbia Centro>Via Regina Elena>Via De Filippi>Via Genova>Via Poltu Ezzu>Via Principe Umberto>Corso Umberto>Via San Simplicio>Via G. D'Annunzio>Viale A. Moro>Via Copenaghen>Via Sant'Ignazio da Laconi>Via Veronese>Via San Michele>Via A. Biddau>Via Nicolò Bini>Via G. Derosas>Via S. Petta>Via Fausto Noce>Basilica

Foto: comitatosansimplicio.org