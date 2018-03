Olbia. San Simplicio, ecco il bando giostre: ci sono 10 giorni di tempo

Olbia, 21 marzo 2018 – Due giorni fa, precisamente il 19 marzo 2018, il Comune di Olbia ha pubblicato l’avviso pubblico dedicato al tradizionale Luna Park che prende vita in occasione della festa patronale di San Simplicio. Una festa molto amata dagli olbiesi e che viene attesa con trepidante gioia soprattutto dai più piccoli.

Quest’anno a far parlare di sé non è tanto la scelta dell’artista per concerto dedicato al patrono, ma il bando per le giostre: bando sospeso dal Tar della Sardegna grazie al ricorso dell’Anesv, l’Associazione nazionale spettacoli viaggianti che riunisce le imprese del settore. I punti del bando criticato dall’Anesv, guidata dal presidente Maurizio Crisanti, erano diversi ma solo per uno il Tar ha deciso la sospensione: la fideiussione da 100.000 euro che il Comune chiedeva agli esercenti per i danni potenzialmente causati dagli avventori del Luna Park.

Questo punto è stato “stralciato” dal bando pubblicato il 19 marzo: l’avviso fissa una cauzione, in ossequio ai dettami del Tar della Sardegna, in fissata in 5.000 €.

Rimane l’indicazione ad avere un solo soggetto come referente per il bando: “L’offerta dei soggetti di cui alle lettere d) ed e) del citato articolo, deve essere sottoscritta da tutte le imprese che costituiranno i raggruppamenti o i consorzi ordinari di concorrenti e dovranno, altresì, laddove non ancora costituiti, allegare alla documentazione amministrativa l’impegno che in caso di aggiudicazione, le imprese conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse, individuandola e indicandola come capogruppo nonché specificare in sede di offerta e parti del servizio che saranno espletate dai singoli soggetti associati. È vietata qualsiasi modificazione alla composizione della Associazioni Temporanee e dei consorzi rispetto a quella risultante dall’impegno presentato in sede di offerta“.

Rimane, tra i criteri quantitativi nella valutazione dell’offerta, il parametro “costo del biglietto e durata della prestazione” che, in totale, assegna 20 punti.

I giostrai devono presentare la loro offerta entro le ore 13:00 del 03 aprile 2018: ci sono poco meno di 10 giorni per presentarsi e proporre il più bel Luna Park di San Simplicio.