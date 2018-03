Olbia, ecco il meeting della danza caraibica: 17 scuole a confronto in un evento

Olbia, 22 marzo 2018 – Grande evento in Sardegna sabato 24 marzo, dalle ore 22:30 a Olbia: il direttore artistico Gianni Berardini vi da appuntamento presso il Win Plaza Club, (situato in zona industriale, via Corea 29a ad Olbia) sede ufficiale del Salsaloca.

È la prima volta che ben 17 scuole di danza cubana provenienti da tutta l’isola (e non solo) si incontrano in un’unica serata per un grande meeting dedicato alla danza e alla cultura caraibica incontrando il divertimento latino del Salsaloca: l’unica struttura ad attivare un ponte virtuale tra i Caraibi e la nostra fantastica isola, per regalare a tutti agli amici della Sardegna (favorendo Olbia) un appuntamento latino ad alto livello, che unisce cultura, musica e spettacolo nella danza caraibica, per l’occasione come super visore e interlocutore fra i due paesi (Sardegna-Cuba) sarà presente direttamente da Cuba il maestro ballerino Santiago Lopez.

Questo incontro voluto dai maestri Cubani residenti nell’isola con l’intenzione di premiare i maestri e le persone che si sono avvicinati a questa cultura attraverso la danza, vedrà una esibizione tipica della Rueda de Casino, un ballo coinvolgente dove vengono chiamate delle figure di movimento tradizionale di grande coinvolgimento per tutto il pubblico presente. Ovviamente saranno con noi anche i maestri animatori della Gallura presenti ogni sabato al Salsaloca: Douglas Pruna, Kenia Fundora, Angela Jauregui, Alex Indragoli, Manuela Deiana, Tolly Bonaventura, Manuele Corrias, Momar Mane, Mari Mari.

Il dj Gianni Berardini (coordinatore del movimento Salsaloca) garantisce una serata ricca di festa, spettacolo e tanto divertimento a ritmo ritmo latino, in consolle a proporre il meglio della musica latino americana i dj più competenti del settore Gianni Berardini & Valerio Deledda.

Ringraziando anticipatamente tutti gli organi di Stampa e la redazione per l’attenzione, sarà nostro piacere avervi ospiti per la serata evento con tavolo riservato, comunicando per tempo la vostra presenza.