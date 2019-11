Olbia, ruba 20.000 euro in gioielli all’amica: denunciata

Olbia, 29 novembre 2019 – L’amicizia è un dono del cuore e un’amica può diventare un sostegno in una situazione complicata, soprattutto quando si instaura un rapporto di fiducia e affetto reciproco.

A volte, però, le amicizie possono trasformarsi in un vero incubo, soprattutto quando si torna a casa dopo una settimana pesante e ci si ritrova alleggeriti di 20.000 euro in gioielli.

Questo è ciò che sarebbe avvenuto a una donna di origine romana, ma profondamente innamorata della Sardegna tanto da trasferirsi qui per amore, che mercoledì scorso ha denunciato un’amica ai Carabinieri della Stazione di Olbia-Centro.

Secondo la ricostruzione dell’Arma, intervenuta poi sul posto (una casa di Osseddu) con la scientifica per i rilievi, la donna si sarebbe accorta solo mercoledì del grave ammanco.

20.000 euro in preziosi, alcuni pezzi unici e altri antichi perché di famiglia, sarebbero spariti uno a uno da un portagioie.

Un doppio furto per la vittima, poiché – stando a quanto si apprende – la donna denunciata sarebbe entrata a far parte della famiglia tanto da esser divenuta un importantissimo sostegno per la mamma malata di una grave malattia.

Secondo quanto riferito dall’Arma, i furti sarebbero iniziati ad agosto, per concludersi qualche giorno fa, quando la vittima si sarebbe accorta dell’ammanco.

Secondo quanto ricostruito dai Carabinieri, i gioielli sono poi stati venduti a diversi Compro Oro cittadini: questo ha permesso ai militari di trovare le prove, nonché parte della refurtiva non ancora fusa. Poco, però, rispetto a quanto sarebbe stato trafugato.

I Compro Oro, è giusto ricordarlo, registrano con documenti e orario gli acquisti; inoltre fotografano ogni gioiello di cui entrano in possesso.

A quanto pare, la donna avrebbe confessato ai militari le sue presunte responsabilità. I furti sarebbero stati compiuti per alcuni debiti accumulati.