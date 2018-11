Olbia, risse tra bande rivali in centro: quattro condanne

Olbia, 07 novembre 2018 – Quattro condanne e due patteggiamenti: finisce così il processo di primo grado con rito abbreviato per le persone, tutte di origine albanese, accusate di aver dato vita a un “regolamento di conti” tra due presunte “bande rivali” avvenuto a Olbia. Uno degli indagati, invece, affronterà il rito ordinario. Lo riporta la Nuova Sardegna.

La vicenda era avvenuta in Corso Vittorio Veneto, nei pressi di un bar, e gli indagati erano stati arrestati un mese dopo dai Carabinieri del Reparto Territoriale con l’operazione “Quartiere Sicuro”.

Lo scontro tra i giovani destò molto scalpore, in città, anche perché uno dei protagonisti finì anche finito in Rianimazione a causa delle conseguenze in colpo di spranga alla testa.