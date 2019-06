Olbia, 27 giugno 2019 – Estate, tempo di incendio e di bollettini dedicati.

Per la giornata di oggi, 27 giugno, la Protezione civile ha emanato un bollettino di rischio incendio che vede in quasi tutta la Sardegna l’allerta gialla.

Tale allerta vale anche per la zona di Olbia.

Per ora in Gallura non si sono verificati eventi incendiari preoccupanti: l’ultimo di lieve entità è avvenuto nel Comune di Loiri Porto San Paolo qualche giorno fa.