Olbia, ricetta Nizzi: zona 30 km/h, 4 tavolini fuori e sosta a 0,50 € l’ora

Olbia, 11 maggio 2020 – Prima di passare al regolamento sui tavolini esterni di bar e ristoranti, il sindaco di Olbia Settimo Nizzi ha brevemente illustrato alcune idee dell’amministrazione proprio sul punto successivo in discussione.

“Le regole ce le dobbiamo dare, abbiamo zone intere della città dove è vietato questo – ha detto Nizzi, riferendosi ai tavolini esterni -: via Vittorio Veneto, via Roma, Viale Aldo Moro e tante altre zone. In quelle zone noi dobbiamo applicare il buon senso del buon padre di famiglia che dice siccome siamo in crisi dobbiamo rivedere le nostre posizioni”.

“In quelle zone non si correrà più – ha detto Nizzi -. Metteremo i limite di 30 chilometri orari. Perché così deve essere. Daremo l’opportunità a tutti di mettere 4 tavolini, di metterne 5 se il vicino di casa permetterà di mettere il tavolino davanti al proprio esercizio commerciale o abitazione. Altrimenti i tavolini saranno 4. Senza impedire il transito dei pedoni e senza impedire o far diventare pericoloso il transito delle automobili”.

“Detto questo, possiamo decidere di mettere un costo della Tosap differenziandolo zona per zona – ha aggiunto il sindaco – al minimo possibile. Zero mi sembra disincentivante per l’educazione dei nostri concittadini, ma una tassa limitata penso che si possa avere. Se poi avremo soldi potremo decidere tutti assieme di limitare ancor di più”.

“Gli stalli dei parcheggi: portiamo tutto a 0,50 all’ora tranne un parcheggio in Città – ha aggiunto il sindaco -. Facendo pagare poco, ma facendo pagare, noi raggiungeremo un obiettivo: il ricambio dei clienti”.