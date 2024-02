Olbia, protesta Cgil: mobilitazione per una sanità in ginocchio

Olbia. Lunghe liste d'attesa, carenza di personale, accesso limitato ai servizi sanitari e risposte insufficienti alle esigenze delle persone con disabilità: sono le criticità che alimentano la vertenza sulla sanità in Sardegna, portata avanti da Cgil e Spi Cgil.

Dopo le prime proteste davanti alla sede dell'Aou di Sassari e ad Alghero, oggi è stata la volta di Olbia, dove un corteo di rappresentanti sindacali e personale sanitario ha raggiunto l'ospedale Giovanni Paolo II partendo dai palazzi della sede amministrativa della Asl olbiese.

"La sanità in Gallura è in una situazione critica e sono necessari interventi concreti per una seria riorganizzazione del sistema", ha dichiarato Jessica Cardia, segretaria territoriale Funzione Pubblica Cgil Gallura. "Il 17 percento della popolazione gallurese ha più di settant'anni ed è soprattutto nel nord dell'isola e in Gallura che si assiste a un netto peggioramento delle condizioni del sistema sanitario pubblico".

Il prossimo 8 febbraio i sindacati si incontreranno con il prefetto di Sassari per discutere della possibilità di chiudere la vertenza o di indire uno sciopero. "Dal 2022 non vengono pagate le progressioni economiche orizzontali e la performance al personale ospedaliero", ha spiegato Cardia. "Siamo qui anche per contestare il modello delle piattaforme multidisciplinari che modificano il modello di cura dei pazienti e l'organizzazione degli ospedali". Ad introdurre gli interventi, la segretaria generale Cgil Gallura, Luisa Di Lorenzo.

Intervenuto anche Fausto Durante, segretario regionale Cgil: "la mancata interlocuzione tra direzione sanitaria e parti sociali è un problema, ed è lo specchio di un'idea di relazioni sindacali e rapporti tra le istituzioni e le parti sociali che è inesistente e parte direttamente dalla giunta regionale. Il presidente Solinas non considera il rapporto con i sindacati come una leva su cui insistere per avere buone relazioni e per migliorare tutta la qualità del lavoro e dei servizi e l'efficacia delle prestazioni. Quello che chiediamo a chi governerà la Sardegna domani è cambiare anche da questo punto di vista, la relazione con le parti sindacali sono un elemento della qualità del servizio, se lo si capisse anche alla Asl di Olbia sarebbe un miglioramento per i cittadini" ha dichiarato alla nostra testata Durante.

Se i principi fondamentali del sistema sanitario nazionale sono universalità, equità e solidarietà, in Sardegna i numeri raccontano una storia diversa. "L'isola è tra le prime regioni in Italia per rinuncia alle cure e siamo tra gli ultimi nei livelli essenziali di assistenza", hanno concluso i sindacati.