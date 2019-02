Olbia, tanti fondi e tanti progetti: ecco l’elenco

Olbia, 06 febbraio 2019 – Nuova variazione del Piano esecutivo di gestione del Comune di Olbia, approvata lo scorso 30 gennaio dalla giunta comunale con la delibera numero 27: si tratta della variazione numero 2.

La variazione riguarda l’ingresso di somme dedicate a interventi molto importanti che avranno riflessi positivi sulla Città di Olbia. 866.966,83 euro per la sistemazione idraulica del Rio San Nicola, 199.000 euro per il Piano nazionale sicurezza stradale, 600.000 euro per la sistemazione idraulica del Rio Abba Ruia, 1.830.00 per lo svincolo di accesso a Olbia tra la SS 199 e la SS 125; 63.000 per l’emergenza dissesto idrogeologico; 1.017.000 per la realizzazione e completamento della rete di raccolta delle acque piovane; 150.000 per i percorsi ciclopedonali; 682.000 per la manutenzione straordinaria di Corso Vittorio Veneto e così via.

Tanti i progetti da portare a termine, tra i quali sono compresi anche il percorso ciclopedonale tra il ponte di ferro e l’aeroporto Costa Smeralda, l’acquisto di arredi scolastici grazie al programma [email protected], le varie fasi attuative dell’Iti Agenda Urbana.