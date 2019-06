Olbia, primo soccorso pediatrico: sempre preparati e tempestivi nelle emergenze

Olbia, 11 giugno 2019 – Il prossimo 3 luglio presso la Sala Convegni della Confederazione Nazionale Artigianato di Via Vittorio Veneto, 15 ad Olbia, dalle ore 9.00 si terrà il “Corso di Primo Soccorso Pediatrico”, (lo stesso corso verrà replicato nel pomeriggio stesso, dalle ore 14).

Le procedure da attuarsi nel Primo Soccorso sono indispensabili in caso di un evento in cui si presentino soggetti in pericolo di vita. Quando poi ad esserne interessati sono dei bambini, tutto appare ancora più complicato e delicato.

Questo corso suggerisce quindi informazioni fondamentali su come poter gestire il problema se il bambino o il lattante ad esempio, mentre mangia o gioca manifesta una ostruzione della via aerea e non riesce a respirare o tossire. Indicherà come agire in maniera opportuna, in caso di ferite e sanguinamenti. Inoltre verranno affrontate le problematiche che si presentano in caso folgorazioni, ustioni, punture di animali, assunzione incauta di sostanze e farmaci, crisi convulse, e perdite di coscienza.

Queste criticità sono di “ordinaria amministrazione” per chi si confronta giornalmente con l’universo dell’infanzia. Un genitore, un nonno, o un operatore del settore infantile e pediatrico, un sanitario, una baby-sitter, o un insegnante della scuola primaria sicuramente sapranno al meglio come intervenire in caso di emergenza dopo questo percorso formativo.

Verrà dato spazio anche ad una fase pratica durante il corso con l’utilizzo di manichini, dal “lattante” al “bambino”. Modelli innovativi dotati di monitor, che indicano la correttezza delle manovre.

Il docente del corso è il dottor Sergio Rassu che vanta una lunga esperienza nel settore dell’emergenza, avendo lavorato presso il Pronto Soccorso di Sassari.

Info ed iscrizioni: [email protected]; Tel. 079 274573; 345 6057081; 338 2202502.