Olbia, primarie Pd: ecco i risultati olbiesi

Olbia, 04 marzo 2019 – Le primarie del Partito Democratico, a Olbia, sono state un bel successo: oltre 1000 persone hanno fatto la fila per scegliere il nuovo segretario.

Anche in città ha trionfato Zingaretti. Due i seggi predisposti: uno in via Sicilia, l’altro a Berchiddeddu.

Nel primo hanno votato 1032 votanti, nel secondo 190. Dato interessante: 306 cittadini erano fuori sede, ovvero di altri paesi o di altre Regioni italiane.

Nel seggio di via Sicilia, Zingaretti ha portato a casa 607 voti, ovvero il58,81% delle preferenze. Subito dietro Martina con 203 voti (26,75%) e Giacchetti (149 voti, 14,44%).

Nel seggio di Berchiddeddu, plebiscito per Zingaretti con 188 voti; zero per Martina e 2 per Giacchetti.

Le liste più votate sono state: Lista Democratici Sardi per Zingaretti, Lista Sardegna con Martina, Lista Sempre Avanti con Anna Ascani e Lista Sardegna con Zingaretti.