Olbia, Pittulongu: divieto temporaneo di balneazione

Olbia. L’Arpas Sardegna ha trasmesso una comunicazione relativa a valori fuori norma balneazione nella zona di Pittulongu, nello specifico dal limite nord della spiaggia (Tetto Rosso) all’imboccatura del porto. Il Sindaco Settimo Nizzi, come da prassi, ha quindi emesso l’ordinanza di divieto temporaneo di balneazione nell’area indicata nella foto alla fine dell'articolo (Leggi qui).

"Prediamo atto di quanto comunicato dall’Arpas. Siamo estremamente dispiaciuti per la situazione, che si è verificata proprio in questo periodo dell’anno. – afferma il Primo Cittadino –L’ordinanza è scattata da analisi relative ad un prelievo del giorno 8 agosto. Siamo in diretto contatto con l’Arpas e a stretto giro avremo i risultati relativi al nuovo prelievo. Auspichiamo di risolvere velocemente la situazione e consentire ai nostri concittadini ed ai turisti di godere appieno delle nostre spiagge".