Olbia, la priorità per la città? La pista di motocross

Olbia, 27 novembre 2019 – Qual è la priorità della città di Olbia? In realtà di priorità ce ne sarebbero tante, ma certamente quella ambientale dovuta alla maxi discarica di Sa Corroncedda (e alle mini discariche disseminate in tutto il territorio) è quella che – in teoria – dovrebbe attirare di più le attenzioni della politica, non solo comunale ma anche regionale.

La Regione Sardegna, attraverso l’Assessorato all’Ambiente, si era resa disponibile alla compartecipazione delle spese di bonifica del sito.

Spese che, ancora, non sarebbero state quantificate ma che sarebbero piuttosto ingenti.

In queste ore, il Consiglio regionale sta discutendo la “Quarta variazione al Bilancio 2019-2021 e disposizioni varie”.

Nelle 18 pagine del testo in esame, la città di Olbia compare una volta sola all’interno dell’articolo 6 denominato “Disposizioni in materia di pubblica istruzione, cultura, sport e spettacolo e patrimonio religioso“.

Nel dettaglio, Olbia compare a pagina 12 nel comma 27 che recita:

È autorizzata, per l’anno 2019, la spesa di euro 250.000 quale contributo straordinario al Comune di Olbia per la progettazione e la realizzazione di una pista di motocross di livello internazionale (missione 6, programma 1, titolo 2 SC08.8141).

Mentre in città si parla di disastro ambientale e si cerca, con molta difficoltà, di sistemare in maniera dignitosa 5 famiglie rom, a Cagliari si parla di pista di motocross.

Il particolare è stato diffuso ieri sera dal consigliere regionale di minoranza, Giuseppe Meloni (Pd).

La particolarità di questa variazione è che si tratterebbe di fondi che possono essere spesi subito per progetti già cantierabili o per urgenze/emergenze.

Per esempio, vengono stanziati 100.000 euro in favore del Comune di Villanova per il ripristino di strade e ponti danneggiati da eventi alluvionali.

A Ploaghe vengono assegnati 1,5 milioni di euro per gli interventi di messa in sicurezza della viabilità colpita da eventi franosi.

Ad Alà dei Sardi vengono assegnati 100.000 euro per il ripristino della strada di Nuralatos.

Insomma, la variazione tratta molti argomenti tra cui vere e proprie priorità.

La minoranza ha presentato una valanga di emendamenti ed è qua che parte il dibattito politico tra le varie parti per giungere a un accordo che soddisfi tutti i territori e le loro esigenze.

Meloni ne ha proposto uno dedicato alle palestre, mentre l’esponente del Psd’Az Giovanni Satta ne ha protocollato uno proprio sulle discariche olbiesi.

Il duello a distanza tra i pesi massimi del territorio, comunque, è visibile.

Non ha preso bene l’attività dell’opposizione il consigliere olbiese di Forza Italia, Angelo Cocciu, che sulla sua pagina Fb parla di torto nei confronti del “colore politico”.

“Ci sono alcune piccole iniziative che riguardano la Gallura, e nei prossimi post pubblicherò le carte e i nomi di quei consiglieri galluresi della minoranza che si sono opposti ai provvedimenti galluresi solo per fare un torto al colore politico non di loro appartenenza”, ha scritto Cocciu.

Piccata la replica di Meloni: “Per entrare nel merito del testo, attendo curioso di sapere, se per questa maggioranza regionale nella città di Olbia sia più urgente intervenire per realizzare una pista di motocross oppure una palestra pubblica; o se non ritenga necessario, sempre al posto della proposta pista di motocross, riconoscere un finanziamento per bonificare una gigantesca discarica abusiva”.

Come andrà a finire si vedrà solo con il voto, quando la diplomazia politica avrà fatto il suo corso.

Va sa sé che la pista di motocross è necessaria tanto quanto le altre strutture sportive: si tratta di uno sport molto praticato che, al momento, non ha un vero e proprio punto di riferimento in loco.

Il punto è che, probabilmente, come primo pensiero avrebbe potuto esserci un’altra tematica senza escludere lo sport dal raggio dei finanziamenti.