Olbia, Piazza Sant’Antonio: quando la bruttezza attira sporcizia e vandalismo

Olbia, 24 ottobre 2018 – Non è certamente la piazza più bella di Olbia, né l’area verde più gratificante, ma è l’unico servizio pubblico della parte più periferica di Zona Baratta: un immenso quartiere dormitorio che si affaccia su Corso Vittorio Veneto, devastato dalle alluvioni e caratterizzato dall’assenza di marciapiedi.

La foto-denuncia è di un cittadino che, su Facebook, ha chiesto l’intervento dell’Amministrazione comunale: Piazza Sant’Antonio da Padova, o “piazza dello zero spaccato” per l’assurda distribuzione delle piastrelle sul prato, ieri era in condizioni ben poco lusinghiere.

Cartacce ovunque, bottigliette di plastica, buste di patatine: il tutto distribuito sulla superficie del piccolo parchetto realizzato dove un tempo si stagliavano, beffardi e meravigliosi, degli splendidi pini che facevano parte del parco della bella Villa Lupacciolu.

Di quel patrimonio verde non c’è più traccia (pare che gli alberi diano fastidio): a oggi c’è solo un monumento alla granitica bruttezza, corredato da parcheggi poco utilizzati, che è diventato ricettacolo di vandalismo.

I giochi per i bambini, vera rarità in questo quartiere, sono stati o distrutti o ricoperti di orrende scritte spray. Il parchetto è stato ripulito a tempo di record ed è una cosa ottima, ma i problemi relativi all’incuria restano.

Si sa, le brutture attirano altre brutture mentre questo quartiere meriterebbe certamente qualcosa di più anche sotto il profilo estetico.