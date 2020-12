Olbia: per allietare il Natale arriva il camino virtuale

Olbia, 6 dicembre 2020 – Chi possiede un camino vero è consapevole che in una casa nulla è più magico di un camino acceso, specie durante le fredde serate d’inverno. Il colore brillante del fuoco e il suono dei ciocchi di legno che schioccano avvolti dalle fiamme possiedono quell’indiscutibile fascino che vince anche la monotona fatica di preparare con maniacale cura tutta la fase della pulizia del camino, la posa della legna, ed infine l’accensione del fuoco.

Quest’ultima, considerata dai più esigenti una vera e propria arte, se fatta secondo tutti i canoni previsti per ogni singolo camino, consente infatti di avere subito il calore di una fiamma allegra, senza che questa crei fumo per tutta la casa garantendo la massima rendita della legna. Per i più pigri, o per chi non possiede un camino, da qualche anno sul web c’è anche disponibile il camino virtuale, sì proprio lui, una vera chicca in rete di indiscutibile fascino, dove il camino è l’unico protagonista di video realizzati con professionalità e durata e che incredibilmente riscuotono successo.

Il camino virtuale, del resto non crea fumo, dura diverse ore ed è possibile accenderlo direttamente con il pc, lo smartphone o il telecomando della tv. È la moda del momento, che piace soprattutto a chi il camino non lo possiede, ma vuole almeno viverlo nella sua magica bellezza, osservandolo e sentendolo dal grande schermo come fosse reale. I cultori di questo tipo di camino sono quasi sempre anche appassionati di libri e letture, che amano accompagnare lo scorrere lento della pagine con i suoni della legna che brucia. Anche Olbia ora ha un camino tutto speciale che dura ben tre ore. L’idea di realizzare il video e caricarlo su You Tube è venuta all’olbiese Manuel Braccu: “Mi piace realizzare video legati all’ambiente e alle spiagge e i monumenti del nostro territorio. Questa volta ho pensato di realizzare un video dedicandolo in particolar modo a chi non possiede un camino e desidera in casa quella certa atmosfera rilassante che crea il fuoco acceso. Ho realizzato il video in 4K UHD senza musica di sottofondo, diciamo che è un video adatto a chi vuole leggere, ascoltare buona musica o fare meditazione”.

Sicuramente il video di Manuel Braccu, targato Sardegna Oltre la cima è un video da guardare in tv con maxi schermo, accanto ad esso potrebbe risaltare un bell’albero di Natale illuminato. Il tempo di Natale si avvicina e in vista di queste prossime feste, dove saremo costretti a stare molto più tempo tra le mura domestiche a causa del Coronavirus, potremo trascorrerlo senza però rinunciare a quella speciale magia della visione di buon fuoco amico.