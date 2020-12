Olbia: patto d’amore tra Liceo De André e Lida

Olbia, 25 dicembre 2020 – Una notizia degna di essere scritta nel libro delle più belle favole di Natale è quella che arriva da Olbia. Oggi, giorno cruciale e simbolo per eccellenza di rinascita e positività – quest’ultima non è certamente quella terribile provocata dal virus Sars CoV 2 – vogliamo raccontarvela.

Nonostante i tempi difficili che stiamo vivendo a causa della pandemia mondiale da Covid-19 , che da mesi sembra toglierci anche il sonno, vogliamo raccontare di un sogno bellissimo che, grazie all’impegno della professoressa Stefania Gusinu, non rimane tale, ma invece si concretizza. Proprio in questi giorni il Liceo Artistico e Liceo Musicale Fabrizio De André di Olbia ha aperto una convenzione di PTCO (Percorsi Trasversali per le Competenze e l’Orientamento ) con il Rifugio Fratelli Minori della Lida Olbia per offrire ai cani e gatti attualmente ospitati nel canile di Colcò un servizio insolito, ma importantissimo. Da metà gennaio 2021 tutti i giorni, da lunedì a venerdì, gli allievi dell’Istituto liceale olbiese con grande adesione e passione copriranno, dopo le lezioni, i turni pomeridiani per portare affetto e compagnia a questi speciali amici a quattro zampe portando a passeggio i cani che si trovano nel canile di Olbia in attesa di una possibile adozione. Un servizio particolare, ma decisamente importante per il benessere animale che, al momento, a causa del gran numero degli ospiti nel rifugio, oltre 1000 tra cani e gatti, viene svolto a rotazione dai volontari della Lida.

Tutti gli studenti che parteciperanno al progetto potranno quindi offrire un po’ del loro tempo a diversi dolcissimi animali, che verranno naturalmente selezionati in base al comportamento di ciascuno al fine di garantire la passeggiata in sicurezza del singolo studente con l’animale.

L’importante progetto consentirà ai ragazzi del Liceo Artistico e Liceo Musicale Fabrizio De André di Olbia di familiarizzare con i simpatici ospiti del canile e con loro anche conoscere da vicino tutte le problematiche della struttura. Gestito con grande impegno il Rifugio non conosce chiusura per ferie e vacanze neanche a Natale, tutti i volontari della Lida Olbia capitanati dall’infaticabile Cosetta Prontu con grande amore portano avanti questa missione. Cosetta, da anni impegnata per la tutela degli animali, non conosce riposo e non teme neanche di farsi fotografare mentre è all’opera con i numerosi cani del canile. Pensate che tutti sono da lei riconosciuti per nome e per carattere. “Grazie alla sua disponibilità, nel corso del ciclo scolastico destinato a questa speciale attività di apprendimento e volontariato, con i ragazzi verranno approfondite le tematiche del randagismo e dell’abbandono degli animali. Loro d’altro canto potranno mettere appunto nuove idee creative per incrementare l’opera di sensibilizzazione contro l’abbandono degli animali. Grazie all’autorizzazione della nostra dirigente scolastica Gavina Cappai, che ha sostenuto con entusiasmo l’iniziativa, è stata stipulata una convenzione con la signora Cosetta Prontu, Presidente del rifugio”. Così ci spiega la professoressa Stefania Gusinu, artefice di questa felice idea che speriamo possa diffondersi presto nel resto d’Italia. La piemontese Gusinu si è traferita ad Olbia nel settembre del 2019, ma fin da subito ha sentito la Città di Olbia come la sua seconda casa. Da sempre amante degli animali, già dal 2001 ha sempre avvicinato i suoi allievi ad esperienze di solidarietà e sensibilizzazione nei confronti di questi esseri indifesi. “Il randagismo e i maltrattamenti denunciati spesso dalle associazioni, qui in Sardegna, mi hanno profondamente colpita” ha dichiarato la Gusinu. “Fin da subito l’idea è stata quella di coinvolgere i ragazzi del Liceo Artistico e Liceo Musicale Fabrizio De André per dare loro l’opportunità di conoscere da vicino questa realtà e per far comprendere l’importanza di quanto sia preziosa la loro disponibilità per questi animali. Non tutti possono tenere animali a casa, per tanti motivi – spiega Stefania Gusinu, – ma il progetto consentirà ai ragazzi di svolgere non solo un servizio di alto valore civico, ma nel contempo sarà anche crescita personale, senza contare la possibilità di vivere momenti spensierati con gli speciali amici a quattro zampe più che mai bisognosi di affetto e attenzione. I cani sapranno sicuramente come ricambiare, come da sempre sanno fare con l’essere umano in ogni istante della sua vita. Loro sanno offrire quelle speciali affettuosità e attenzioni che da tempo sono riconosciute ed individuate con il neologismo anglosassone pet therapy. Siamo certi che questi Percorsi Trasversali per le Competenze e l’Orientamento saranno momenti non solo di formazione, ma anche speciale scambio di reciproco affetto tra animale e conduttore che faranno superare anche i duri momenti del Covid-19″.