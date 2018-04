Olbia. Paolo Pisanu festeggia, col nuovo autolavaggio, un anno di ENI in Viale Aldo Moro

Un anno di duro lavoro, un progetto che si è concretizzato con il nuovo autolavaggio: ecco la stazione Eni di viale Aldo Moro nuovamente rinnovata.

Hanno iniziato a lavorare il 10 aprile 2018 in sordina, quasi in punta di piedi. Paolo Pisanu e famiglia, storici gestori della stazione di Corso Vittorio Veneto, non si sono dati per vinti e hanno accettato la sfida: valorizzare una delle stazioni di servizio più grandi della città.

La scommessa è stata vinta: oggi il punto Eni di Viale Aldo Moro è tornato ad essere un punto di riferimento per il quartiere e per tutti coloro che passano in questa importante arteria olbiese. La stazione è completa di ogni servizio e oggi Paolo Piasanu è lieto di presentare il completamento dell’autolavaggio, il cui nome è un omaggio alle amatissime figlie.

“Oggi, 10 aprile, facciamo un anno di attività – spiega Paolo Pisanu -. A fine giugno 2017, invece, abbiamo riaperto il bar con la piccola ristorazione che in poco tempo di attesa ti permette di mangiare piatti caldi. Cerchiamo di offrire un servizio ottimo, ma veloce, per chi non riesce a fare una pausa pranzo lunga. Ultimo in ordine di apertura il tanto atteso servizio di autolavaggio che mancava da diverso tempo in questa struttura. L’obbiettivo mio e di mia moglie Rosa è sempre quello di offrire un servizio eccellente a tutti i nostri clienti“.

Uno dei valori aggiunti di questa stazione è proprio la gestione familiare: tutta la famiglia, in un modo o nell’altro, è coinvolta nel lavoro. Tant’è che l’autolavaggio si chiama “G&G”, ovvero le iniziali di Giulia e Giorgia: le figlie di Paolo e Rosa.

Per il resto, la Stazione continua a offrire gli ottimi servizi di sempre a cominciare dalla piccola ristorazione: tutti i giorni si possono scegliere tra 2/3 primi, 2/3 secondi e i contorni. Non manca nemmeno il centro Sisal che permette di effettuare giocate al Superenalotto, ma anche il pagamento dei bollettini e altri servizi di questo tipo.