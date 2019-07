Olbia, operazione Seaway: cosa è la black cocain e perché è pericolosa

Olbia, 21 luglio 2019 – L’operazione conclusa questa mattina dai Carabinieri di Olbia, coordinata dalla DDA di Cagliari e coadiuvata dai Cacciatori di Sardegna e dal Nucleo Elicotteristi di Venafiorita, ha permesso di sgominare una presunta organizzazione criminale dedita al traffico internazionale di droga dall’Albania alla Sardegna.

Indagine complessa, durata due anni, che ha consentito di scoprire e sequestrare per la prima volta in Sardegna la cosiddetta “black cocain”, la “coca negra” o semplicemente la cocaina nera.

È stato proprio il ritrovamento di questo particolare tipo di sostanza a mettere ancora più in allarme l’Arma dei Carabinieri e la DDA di Cagliari.

Come ha sottolineato in conferenza stampa il colonnello Alberto Cicognani, a comando del Reparto Territoriale di Olbia, si tratta di un tipo di droga molto pericolosa.

La cocaina nera è, infatti, un una cocaina trattata con altre sostanze che ne modificano il colore, la “struttura” e l’odore.

Questo “camuffamento” permette alla sostanza di non essere individuata, per esempio, dalle unità cinofile anti droga.

Il sequestro della cocaina nera, a Olbia, avvenne nel 2017 e venne sequestrata proprio a un giovane olbiese che ora si trova in carcere per altri motivi.

Il giovane, si legge nella nota stampa, “aveva importato 2 kg della pericolosissima cocaina “nera”, individuata grazie alle analisi del RIS di Cagliari e verosimilmente introdotta per la prima volta in Sardegna”.

Al momento non sono stati compiuti altri sequestri simili in Sardegna.

Tale cocaina ha una doppia pericolosità: non solo è più “facile” da “trafficare”, ma è anche più pericolosa per chi la assume perché per essere immessa sul mercato va ulteriormente raffinata con altre sostanze.