Olbia: oggi inizia la Festa di N. S. di Cabu Abbas

Olbia, 25 maggio 2019- Anche quest’anno numerosi olbiesi si daranno appuntamento per celebrare la festa religiosa mariana più attesa del mese di maggio: la festa in onore di N. S. di Cabu Abbas. Quest’anno tutto è stato preparato per bene, a cominciare dalla generosa pulizia di tutta l’area intorno alla chiesa campestre effettuata in loc. Cabu Abbas ad opera del comitato dei festeggiamenti e dei volontari. Chiamati a raccolta sabato scorso, in poche ore tutti insieme hanno ripulito la zona da ogni tipo di rifiuto. L’iniziativa ambientale è stata organizzata dall’assessorato all’ambiente del Comune di Olbia guidato da Gesuino Satta in collaborazione con il comitato di Cabu Abbas e gli uomini della Devizia.

La festa abbia inizio.

Oggi, sabato 25 maggio, appuntamento alle ore 16 per il tradizionale ritiro delle bandiere. La partenza è prevista dalla casa di Leonardo Manzoni in Via Sicilia 16 ad Olbia.

Alle ore 18, in chiesa verranno celebrati i Vespri dal parroco don Gianni Satta. Subito dopo seguirà per tutti i presenti un piccolo rinfresco a base di dolci e bibite.

Alle ore 20 cena a base di cozze alla marinara e panini ai polpi . La serata proseguirà con balli e musica a cura di “Marika”.

Domani, domenica 26 maggio, alle ore 8.30 appuntamento presso il sagrato della chiesa per la 37° edizione della corsa campestre e il 20° trofeo ”Tonino Angeloni” in collaborazione con FIDAL COM(OT). Il raduno e le iscrizioni sono previste in loco.

Alle ore 11 verrà celebrata la Santa Messa officiata da Don Gianni Satta, subito dopo seguirà la processione accompagnata dalla banda musicale ”Felicino Mibelli” di Olbia ed innfine verrà dato il via alla 37° Sagra delle cozze ”Pinuccio Degortes”.

Alle ore 13.30 ci sarà un momento conviviale per tutti a base di gnocchetti al sugo e cozze alla marinara.

Dalle ore 18 tanta musica con il complesso Il Volo.