Olbia, Nizzi vola a Genova per lo scolmatore. Venturini: siamo dentro la Via, dimostreremo validità

Olbia, 19 luglio 2018 – Come procede la valutazione di impatto ambientale per le opere di mitigazione del rischio idrogeologico della città di Olbia? Cosa è cambiato e quali saranno i passi successivi?

A rispondere a queste domande è l’ingegner Simone Venturini: il deus ex machina targato Technital che ha firmato la proposta alternativa al Piano Mancini approvata dal Consiglio Comunale di Olbia a inizio anno.

Parole importanti, quelle di Venturini, anche alla luce del viaggio istituzionale che il sindaco Settimo Nizzi compirà domani a Genova insieme al governatore regionale della Liguria Toti: l’obiettivo è visitare lo scolmatore del Bisagno, opera progettata dalla Technital.

Come pubblicato recentemente da Olbia.it, la Regione Sardegna ha riaperto la procedura di Valutazione di Impatto Ambientale e all’interno della stessa è presente anche lo studio firmato da Venturini.

“Tutto parte dal nostro studio, il quale conteneva una relazione che illustrava i limiti del Piano Mancini – dice l’ingegner Venturini intervistato da Olbia.it -. La relazione è stata acquista dalla Regione. In base anche ai nostri rilievi, il Piano Mancini è stato modificato“.

“A fine giugno abbiamo avuto un incontro con la Regione Sardegna, durante il quale ci hanno comunicato la riapertura della valutazione di impatto ambientale – continua il dott. Venturini -. Tra i documenti pubblicati c’è il nostro studio, ma anche alcune contro-relazioni nelle quali viene criticato. In questo momento stiamo preparando la nostra risposta alle relazioni contro lo studio e stiamo assistendo il Comune di Olbia nella compilazione delle osservazioni“.

Insomma, non tutto è perduto per la cosiddetta opzione alternativa. Anzi, proprio il fatto di aver inserito all’interno della Via lo studio Technital potrebbe essere positivo per le ragioni del Comune. “Siamo dentro la Via, la fase delle osservazioni termina il 2 settembre. Il nostro studio è stato acquisito con la giusta dignità, esso stesso è sottoposto a valutazione di impatto ambientale. Mi sembra interessante e intelligente da parte della Regione. Dieci giorni fa abbiamo incontrato l’assessore Balzarini: ci ha assicurato che varrà fatta una valutazione oggettiva“.

A questo punto è interessante capire quali critiche vengono fatte dalla Regione Sardegna allo studio Technital. “La principale osservazione riguarda i costi: dicono che costa di più rispetto a quanto stimato, noi invece confermiamo tali cifre e anzi, le ribassiamo. Probabilmente le nostre opere costeranno meno di quanto inizialmente previsto perché il 5 maggio 2018 la Regione Sardegna ha modificato normativa dei franchi idraulici, la quale ha sua volta ha comportato abbassamento dei muri previsti in città dal Piano Mancini. Per noi ha un effetto maggiore: i nostri interventi in città diminuiscono e dunque diminuisce il costo“.

Intanto, è tempo di viaggi istituzionali: domani il sindaco Nizzi sarà a Genova per visitare, insieme al governatore Toti e ai tecnici Technital, il canale scolmatore che porterà in mare le piene del Bisagno e del Fereggiano.

“Domani saremo a Genova con il sindaco e con il presidente Toti – conclude Venturini – e li porteremo a vedere l’opera. A Genova la situazione era molto più difficile: si tratta di uno scolmatore realizzato sotto le case. A Olbia, invece, è praticamente in campagna“.

Venturini è sicuro di poter dimostrare alla Regione Sardegna, anche alla luce dell’opera genovese, che lo scolmatore olbiese costerà meno di quanto inizialmente preventivato.

A questo punto non resta che aspettare la fine dei 60 giorni e l’apertura della conferenza di Via.