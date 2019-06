Olbia nella morsa dei cantieri: ecco cosa ci aspetta

Olbia, 08 giugno 2019 – Un cantiere di qua, un cantiere di là: la mappa dei lavori in corso della Città di Olbia è sempre più fitta, ovviamente nel periodo di maggiore traffico, quello estivo.

Si tratta di lavori indispensabili, certo, ma ciò non rende meno gravoso il loro impatto sulla città in una stagione in cui le presenze umane triplicano.

E così, ecco la mappa della via crucis che ogni olbiese è costretto a percorrere.

L’ultimo cantiere, in ordine di tempo, che aprirà i battenti è quello per la rete delle acque meteoriche: coinvolge la zona dei Licei e toccherà alcune vie strategiche per lo smistamento del traffico cittadino.

Dal 12 giugno al 31 luglio sarà chiuso il cavalcaferrovia che collega Corso Vittorio a via Roma, ma sarà chiusa anche parte di via Barbagia (che dal sottopassaggio di via Amba Alagi porta sempre in via Roma), nonché parte di via Sarcidano.

Limitazioni, invece, in via Anglona, via Iglesiente e via Goceano.

Una volta chiuse queste importanti arterie, per arrivare in via Roma rimangono Corso Vittorio Veneto (già congestionata anche senza cantieri) e via Lupacciolu (una via secondaria che connette zona Bandinu a Tannaule, dotata di passaggio a livello).

L’altro cantiere che sta facendo un po’ penare i residenti di Poltu Quadu (e non solo) è quello sull’Orientale Sarda dove è in fase di realizzazione il nuovo ingresso cittadino.

Grazie a diverse strade alternative, si possono raggiungere la SS125, la zona aeroportuale e quella commerciale in modo abbastanza agevole – basta che non si provi a farlo nelle ora di punta.

Il terzo cantiere che ha creato qualche disagio e rallentamento al traffico è quello, gestito dalla Provincia, sulle sopraelevate: anche qui code, caldo e fretta mettono a dura prova i nervi degli olbiesi.

Quarto cantiere, via Redipuglia: ancora non ha toccato la sede stradale – si sta lavorando sul lato a mare -, ma gli olbiesi temono il giorno in cui si inizierà a lavorare sulla parte in cui passano le auto. La speranza è ciò che avvenga nel periodo invernale.

Infine, ecco l’ultimo cantiere che sta facendo discutere: quello del centro storico olbiese. In questo momento si sta cercando di trovare un accordo per posticipare i lavori, ma intanto i disagi per esercenti e residenti esistono.

In definitiva che cosa ci aspetta in questa estate di cantieri? Interminabili code, perciò converrà muoversi in bicicletta.