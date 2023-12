Olbia, nasce l'associazione per il supporto ai bimbi con disabilità visive

Olbia. Un’associazione che unisce tutta l’Italia, dalla Sicilia al Veneto, e che rappresenta le famiglie dei bambini affetti da patologie visive, con un solo obiettivo: supportare i piccoli, nel percorso della loro vita, con iniziative concrete.

Nata ufficialmente dopo anni di lavoro incessante e silenzioso, da parte di una

moltitudine di genitori, una lunga storia che parla di solidarietà e di sinergia, ma

soprattutto di un obiettivo comune: poter dare speranza di un futuro migliore ai

propri bambini.

“Vogliamo essere portavoce di tutte quelle mamme e di tutti quei papà che, come

noi, si sono, spesso, trovati in una situazione di seria difficoltà, sia per quanto

riguarda le cure specifiche (soprattutto in caso di malattie oculari rare) sia per

quanto concerne tutti gli aspetti meramente burocratici e amministrativi (come su

procedure per il riconoscimento dell’invalidità, per esempio, o in merito ai diritti, presidi e ausili spettanti alle famiglie ed ai piccoli pazienti)” – dichiarano la

presidente Emanuela Meloni, sarda, e il vice presidente Elio Scarfì, siciliano.

Con la formazione e l’informazione, l’associazione intende poter dare un aiuto

concreto non solo alle famiglie, ma anche a tutti gli operatori, anche scolastici, che

quotidianamente si interfacciano con i bambini e che, in questo modo, potranno

migliorare anche gli aspetti relativi il proprio lavoro e l’interazione con i piccoli.

A.C.O.P., occupandosi di ogni tipo di disabilità visiva, intende, inoltre, promuovere

la collaborazione con altre associazioni esistenti, anche settoriali e con scopi diversi,

afferenti specifiche malattie, in quanto il confronto potrà solo essere produttivo e

positivo per tutti.

L’evento d’esordio è previsto per la giornata del 16 dicembre alle ore 15 quando,

tramite piattaforma Meet al seguente link https://meet.google.com/eze-rsvd-qoo,

l’associazione organizzerà una conferenza dal titolo “L’importanza della Prevenzione

delle malattie oculari in età pediatrica".

I relatori saranno il Professore Michele Fortunato, Medaglia d’oro SOI - Società

Oftalmologica Italiana 2019, Presidente AIERV – Acadèmie Internazionale pour

l’Etude de la Rèhabilitation Visuelle, Presidente AIOPP - Associazione Italiana di

Oculisti Pediatri e dei Pediatri e la Dottoressa Elena Bozzola, Segreteria della SIP -

Società Italiana di Pediatria.

Sono già attive la Pagina Facebook ACOP Associazione Cure Oculistiche Pediatriche

e la mail [email protected] raggiungibili per qualsiasi informazione o

approfondimento in merito.