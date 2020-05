Olbia, Monte Pino e le frane di sabbia: le foto della vergogna

Olbia, 07 maggio 2020 – La Nuova Sardegna ha portato alla ribalta la frana che ha coinvolto la struttura della nuova Olbia-Tempio sorta sulle ceneri della Sp 38 bis crollata durante l’alluvione 2013, la Procura di Tempio ha aperto un’inchiesta, mentre oggi un ex consigliere comunale (che ha le vigne proprio lì vicino) ha deciso di mostrare in modo ancora più eloquente cosa è successo davvero a Monte Pino.

Sono tre video e una serie di fotografie a descrivere quanto è successo in un luogo che, per gli olbiesi e i galluresi, porta alla memoria la morte di tre persone avvenuta durante il Ciclone Cleopatra a causa del crollo della strada che collega(va) Olbia a Tempio. Foto eloquenti che, però, non sarebbero altro che l’epilogo di qualcosa che i cittadini – e in particolare proprio Marco Piro – avevano denunciato un anno fa.

“Questo paesaggio lunare è il settimo cantiere della sp 38 Olbia-Tempio in località monte Pino – dice Piro nel video -. Pietre, cumuli di sabbia portati via dall’acqua, dalle piogge non abbontantissime che hanno portato a valle metri cubi e metri cubi di sabbia. Questa sabbia, come avevamo denunciato un anno fa, è andata a depositarsi in tutti i canali, in tutte le pozzette, in tutti i ponticelli, tutte le cunette di scolo delle acque piovane. Cunette che sono la vita per le strade di campagna, oggi sono completamente piene di questo sabbione”.

Le immagini parlano da sole: pietre al sole, il segno dell’acqua che erode la sabbia e la porta via, costoni di montagne di sabbia “sciolti” sotto l’azione della pioggia, e poi le strutture realizzate danneggiate proprio da quella pioggia alla quale avrebbero dovuto resistere.

A questo punto le domande che rimangono in sospeso alle quali, forse, risponderà la Procura di Tempio. C’è però una certezza: Monte Pino, da quasi 7 anni, è chiusa al traffico e chissà quando verrà riaperto. I problemi alle strutture ricostruite, infatti, sono stati riscontrati in due ponti.

Tutte le foto qui presenti sono state scattate da Marco Piro.