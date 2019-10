Olbia, Mondiali Showdown: l’Italia balza avanti con passione

Olbia, 5 ottobre 2019 – La città di Olbia si conferma essere sempre più presente nelle competizioni sportive internazionali.

Lo scorso 2 ottobre presso la struttura del Geovillag, abbiamo assistito ad un’emozionante cerimonia d’apertura, che ha suggellato il via dei mondiali di Showdown. La specialità paralimpica è un sorta di tennis da tavolo in cui sono protagonisti i non vedenti e gli ipo vedenti.

Momenti molto emozionanti quelli in cui si è sancita l’apertura di questo grande evento sportivo. Ospite d’onore per l’occasione il tenore Alessandro Goldoni, che con la sua voce ha solcato le location più prestigiose al mondo.

A rappresentanza della nostra città, la nostra assessora allo Sport Silvana Pinducciu, ha fatto gli onori di casa in maniera splendida.

Alla cerimonia d’apertura degli “2019 IBSA World Championships” hanno sfilato ben 100 atleti provenienti da 11 nazioni, che nel tardo pomeriggio di oggi si sono affrontati negli incontri finali.

La squadra azzurra si è fatta notare subito : Marco Carrai e Luciano Florio, pur essendo stati inclusi in un impegnativo “Girone C” hanno portato a casa l’accesso alla seconda fase del torneo con un inatteso successo conquistato ai danni del polacco Krystian Kiesel, numero 3 al mondo. La nostra campionessa italiana Graziana Mauro ha conquistato anche lei il passaggio alla seconda fase del torneo, aggiudicandosi ben 3 gare su 4.

Nella sezione a squadre gli Azzurri di Spinelli hanno riproposto la storica sfida Italia vs Germania , conquistando la vittoria per 32 a 28.

Purtroppo pero’ tutto cio’ non è servito per poter salire sul podio dei mondiali. Rispetto alla passata edizione di due anni fa l’Italia ha fatto un balzo in avanti di ben due posizioni, chiudendo questa edizione al 6 posto.

Siamo al 6° posto nella competizione a squadre, e al 8° posto in quella femminile: 8^ Graziana Mauro, 13^ Sonia Tranchina, 17^ Chiara Cavallaro.

Di Sonia Tranchina siamo riusciti ad avere un commento a caldo:” Ho perso il primo passaggio tra le prime dodici perchè ho avuto nel girone le due finaliste che si stanno combattendo la finale, e Graziana Mauro ha lottato davvero con le unghie e con i denti, fino all’ultimo colpo. Purtroppo però non c’è stato molto da fare”.

La prima volta in Sardegna un evento del genere è già riuscito ad arrivare al cuore anche chi lo sport non lo pratica affatto. Olbia si è dimostrata essere ospitale e generosa come sempre, in questo genere di manifestazioni.

Attendiamo il prossimo appuntamento con lo showdown che gli organizzatori stanno già meditando, nella nostra splendida città.