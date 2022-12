Olbia: menzione speciale per la poetessa Vanna Sanciu

Olbia. Ennesimo importante riconoscimento per la poetessa Vanna Sanciu, originaria di Buddusò ma residente da anni ad Olbia. L'ultimo in ordine cronologico è una menzione speciale per la poesia "Luna chi tocheddas sa ventana". La notizia è stata data venerdì 25 novembre quando a Reggio Calabria si è svolta la cerimonia di premiazione della XXXVII edizione del Premio Mondiale Nosside.

Luna chi tocheddas sa ventana

Luna piena de istadiale,

ti sètzis in su friscu

in tronu ‘e reina,

coronada de montes de prata,

imbias una lughe de incantu

a sa terra e a su mare

e de s’iscuru faghes un’amigu,

e deo, ispantada

de s’ermosura tua,

alcio sos ojos a chelu

pro t’imbiare cambas de ammiru.



E tue, dea ùmile e sàbia

tocheddas sa ventana,

mi cùmbidas s’arrèjonu

in càlighes de cunfortu,

pro ch’ingullere su fadu

de s’afannu chi m’est dadu,

miscias durches ‘utios de faulas

cun rànchidos istillos de atrogos.



Ses bizende sas notes de timòria,

pro rundas minetosas

de pantàsimas antigas

cun ojos chena dolu

chi de sos coros faghent

istratzos a sa morte

e los tendent in sos padros

ponzende marrania a sa giustiscia.



Sas làgrimas de sos afannos current

a su mare ‘e s’isperu

chi s’ispijat cun tegus

cand’addescas sa terra

de dolorosu amore pro sa vida.

Vanna Sanciu

La traduzione:

Luna alla finestra

Luna d’estate,

ti siedi al fresco

nel trono regale,

coronata di montagne argentee,

invii una luce incantevole

alla Terra e al mare

rendendo il buio tuo complice,

e io, incantata

dalla tua bellezza,

alzo gli occhi al cielo

per cantare versi di ammirazione.



E tu, dea umile e saggia,

bussi alla mia finestra,

mi offri parole di conforto

in bei calici,

affinché mi rassegni al mio destino,

tu crei una mistura

di dolci gocce di menzogna

con amare stilettate di verità.



Stai vegliando le notti della paura

per le ronde minacciose

di antichi fantasmi

che dei cuori fanno

stracci sanguinanti di morte,

sfidando la giustizia divina.

Le lacrime degli affanni corrono

verso il mare della speranza

che si riflette in te

quando nutri questa Terra

di doloroso amore per la vita.

Vanna Sanciu