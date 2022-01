Olbia, medici dell'Esercito a lavoro per screening studenti

Olbia. Al via in Sardegna l'operazione Athena voluta dal ministro della Difesa Lorenzo Guerini, per la campagna di screening anti Covid rivolta agli studenti e personale scolastico. In contemporanea a Olbia, Arzachena e Sassari i medici dell'Esercito saranno a lavoro tra sabato e domenica con team di diagnosi mobile della Difesa, in totale quattro composti tutti da un ufficiale medico e due infermieri dell'Esercito. Lo riporta l'Ansa.