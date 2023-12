Olbia, MBOUMBAYE seconda edizione: una festa per l’integrazione interculturale

Olbia. Venerdì 1° dicembre, nello spazio culturale polivalente di Olbia, situato in via Basilicata 24, si è tenuta la II Edizione di “Mboumbaye”, una festa a libera partecipazione, dai temi e sapori interculturali, organizzata dall’associazione LABINT - Laboratorio Interculturale per l’Integrazione ODV – in sinergia con l’associazione Mediterrarte. Scopo dell’evento: l’incontro e la socializzazione fra persone appartenenti a culture, lingue, religioni, usi e costumi differenti, all’insegna del divertimento e della condivisione, elementi favoriti dalla musica e dal ricco buffet multietnico a base di couu-cous e yassa, proposto dagli studenti dell’istituto professionale alberghiero di Arzachena.

Il titolo dell’evento, MBOUMBAYE, è una parola senegalese che, come spiega Tonino Cau, Fondatore del Labint significa festa. “Una festa che vuole realizzare, anche se in piccolo, un’integrazione e un’inclusione fra gli stranieri e gli autoctoni, utile da un punto di vista sociale perché, se c’è inclusione, tutti possiamo star bene. Ormai gli olbiesi in città costituiscono solo il 15%, e questa è una ricchezza, un vivere nuovo. Se la gente lo comprendesse appieno, la vita si rinnoverebbe. La diversità porta cambiamento, che induce al cammino, il quale, di conseguenza, crea novità e gioia, perché la diversità è scoperta” afferma Cau.

L’evento, dedicato alla cittadinanza come ringraziamento per l’accoglienza degli stranieri che vivono nella città, nasce con l’intento di far scoprire tradizioni, usi e costumi nell’ambito dell’integrazione.

Durante la serata si sono susseguite una serie di attività, tra cui: un laboratorio ludico-linguistico per bambini; la proiezione del cortometraggio a carattere etnico “Rapsodia Sarda”; la presentazione degli allievi della scuola di Italiano per stranieri e di alcuni dati statistici, dai quali risulta un raddoppiamento delle iscrizioni al LABINT rispetto agli scorsi anni, data la presenza sul territorio di stranieri provenienti da 98 Paesi del mondo; l’estrazione dei biglietti della Lotteria a premi prevedenti alcuni buoni viaggio, per la raccolta fondi in favore dell’associazione. Il tutto, intervallato da un ricco spettacolo musicale offerto dall’Orchestra del Liceo Fabrizio De Andrè di Olbia, diretta da Laura Cocco, e dal chitarrista Alessandro Mazzullo e dal pianista Rostyslav Prachun.

Tra i brani della variegata scaletta del'Orchestra del Liceo musicale, un medley Disney con canzoni dei cartoni animati e uno a tema Harry Potter, la colonna sonora del film Pirati dei Caraibi, New York New York, Mambo No. 5, Cinema Paradiso, Y.M.S.A., Everybody Need Somebody to Love, ma anche opere classiche come Le Nozze di Figaro di Mozart. La serata ha poi visto protagonisti i due musicisti Alessandro Mazzullo e Rostyslav Pracun, che si sono esibiti rispettivamente con la chitarra e il pianoforte, creando un clima suggestivo.

I brani coinvolgenti, interpretati dai piccoli-gradi artisti frequentanti il Liceo Musicale, diretti e accompagnati dai loro insegnanti Laura Cocco, Gabriella Gallus, Cristina Serra e Alessandro Fara, e quelli suonati dagli ospiti d'onore, hanno riscosso un grande successo dal pubblico, per la professionalità nell’esecuzione e per la capacità di creare un’atmosfera di divertimento e coesione in vero stile di integrazione al di là di ogni cultura o differenza, come solo il linguaggio universale della musica sa fare, in quanto icona rappresentativa di quell’integrazione che, come ha ricordato il Presidente del Labint Aly Cisse “dev’essere rispetto delle differenze perché l’amore non ha né colore né religione”.