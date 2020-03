Olbia, mascherine in tessuto in ospedale? “Non sono per sanitari”

Olbia, 18 marzo 2020 – La foto che abbiamo messo all’interno dell’articolo dedicato ai Dispositivi di protezione individuale (dpi) è stata scattata a Olbia: anche in città sono arrivate le famigerate mascherine “swiffer” e sono finite in mano agli operatori sanitari.

Mascherine queste che, in Lombardia, hanno scatenato un’accesa polemica con tanto restituzione al mittente: ovvero la Protezione Civile nazionale.

Tali mascherine, però, non sono arrivate solo in Lombardia e in Sardegna: tutta Italia è stata coinvolta dall’arrivo di questi oggetti. Umbria, Campania, Lazio e così via, fino ad arrivare alla Sicilia dove il Presidente della Regione, Nello Musumeci, le ha gettate via in diretta tv provocando la risposta della Protezione Civile.

La ProCiv, rispondendo a Musumeci, ha così risposto indirettamente a tutti quanti.

“In merito a quanto dichiarato dal Presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci, è bene precisare che il Dipartimento è da tempo e costantemente impegnato nella difficile ricerca di mascherine e dispositivi di protezione individuale. Azione, quest’ultima, che sin dall’inizio dell’emergenza è consentita anche alle stesse Regioni”, afferma la Protezione civile nazionale.

E ancora: “Tutto ciò che viene acquistato dal Dipartimento è prontamente trasferito ai territori cercando di soddisfare gli importanti fabbisogni rappresentati. Spetta poi alle autorità regionali distribuire quanto ricevuto in base alla tipologia del materiale e alle proprie necessità”.

“Come già comunicato nei giorni scorsi alle Regioni, le mascherine due veli in tessuto non tessuto non sono dispositivi di protezione individuale, ma possono essere impiegate per le esigenze di enti ed amministrazioni nell’ambito locale, ad esclusione del personale ospedaliero”, conclude la ProCiv.

Dunque, queste mascherine non sono per gli operatori sanitari: lo dice la Protezione Civile.

Chiedersi come mai siano state distribuite ai sanitari di tutta Italia potrebbe essere come domandarsi qual è il sesso degli angeli: la verità è che, da quando è scattata l’emergenza Coronavirus, è molto complicato trovare questi dispositivi e lo è ancor di più per le amministrazioni pubbliche che sono grosse, lente, farraginose e costrette a seguire regole barocche.

I vari “stati di emergenza” proclamati fino a oggi servono proprio a tagliare (almeno in parte) queste procedure, ma di fatto il problema rimane (ed è globale).

Ecco perché si fa “prima” con le donazioni dei privati: il privato ha meno lacci e lacciuoli e, una volta trovato un canale di rifornimento, può comprare senza troppi problemi.

Ed ecco perché è così importante l’azione di Janasdia che ha inviato il primo ordine di DPI per la Assl Olbia e i suoi ospedali: in attesa che il pubblico riesca a provvedere, il privato dà una mano e aiuta a protegge la collettività.