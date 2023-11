Olbia, luminarie di Natale: parte l'installazione, ecco dove

Olbia. Manca poco a Natale, anche se fino a poco tempo fa c'erano 30 gradi. Così, come di consueto, il Comune parte con l'installazione delle luminarie per le vie principali della città: via Roma, via Redipuglia, via Mameli, via D'Annunzio, via Brigata Sassari, via Barcellona, Corso Vittorio Veneto, Viale Aldo Moro. I lavori si svolgeranno dalle ore 7:30 alle ore 17 dal 13 al 24 novembre.

Lo annuncia l'ordinanza N°552 firmata oggi, 10 novembre dal Settore Polizia Locale di Olbia.