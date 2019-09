Olbia: l’evento che va in aiuto alla fauna selvatica

Olbia, 25 settembre 2019 – Appuntamento ad Olbia con l’affascinante fauna selvatica la prossima domenica 29 settembre alle ore 21.00, in via Dante Alighieri.

L’associazione “Insula felix” propone un interessante appuntamento con il dott. Salvatore Amadori quale responsabile di clinica veterinaria, che su incarico della Provincia sta attuando il recupero della fauna selvatica sul nostro territorio.

Sarà il dottor Amadori stesso che ci illustrerà l’attività di prevenzione, tutela e recupero degli animali in difficoltà, che si svolge nel Nord Sardegna. Amadori ci farà scoprire inoltre mammiferi, rettili e soprattutto gli uccelli rapaci, che costituiscono gran parte degli animali che sono stati salvati, curati e rimessi in libertà.

Con il dott. Andrea Deiana invece conosceremo le varie statistiche relative ai recuperi degli animali in Sardegna.

L’evento rientra in un’iniziativa a cura dalla Zona omogenea Olbia-Tempio della Provincia di Sassari e coordinata dal dott. Agostino Columbano e dalla dott.ssa Argia Canu, che si prefige lo scopo di comunicare al pubblico, anche attraverso un manuale pratico, le modalità di raccolta, cura e trasporto della fauna selvatica ferita.

Presenti all’evento i rappresentanti della Provincia e l’assessore alla Cultura e Pubblica Istruzione del comune di Olbia dott.ssa Sabrina Serra. Lei stessa si è resa protagonista di un recente di episodio di salvataggio e successiva liberazione, di un piccolo sparviero intrappolato nella scuola primaria di Isticadeddu.

Un incontro che potrà illustrarci meglio la fauna che ci circonda, e prepararci ad effettuare le prime procedure di soccorso per portare in salvo gli animali in criticità.

Da non mancare.