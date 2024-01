Olbia, la quotidianità di chi lavora in centro: "ho paura di passare in alcune vie"

Olbia. Si torna a parlare del centro storico e per la precisione del tratto finale di Corso Vittorio Veneto e l'inizio di Corso Umberto I, dove da tempo si susseguono episodi di cronaca. Una testimonianza che raggruppa una serie di emozioni e sentimenti vissuti nella quotidianità da una lavoratrice. "Ho paura ad ogni ora del giorno e della sera per affrontare il tratto dal negozio dove lavoro fino a dove sono costretta a parcheggiare la mia auto", dichiara Monia ad Olbia.it.

"Lavoro in centro e come è ben noto il parcheggio è a pagamento, un euro l'ora che, se calcolato per 7 ore al giorno per tutti i giorni lavorativi si arriva ad una bella cifra. Questo mi porta a dover scegliere di risparmiare e a parcheggiare l'auto nelle vie vicine, nel quartiere San Simplicio, tra il corso e via Vittorio veneto. Qui, arriva il bello, anzi il brutto. A qualsiasi ora non ci si può sentire sicuri, tra la gente particolare che frequenta queste zone già dalla mattina presto. Io faccio i turni e l'altra sera me la sono vista brutta quando ho chiuso l'attività e nel percorso verso la macchina sono stata costretta, anzichè percorrere Corso Vittorio Veneto ad attraversare via San Simplicio per poi girare in via Brigata Sassari. Qui ho trovato degli uomini di nazionalità straniera con il cappuccio ed in mano il telefono, fermi in alcuni angoli di tali vie".

Prosegue Monia: "inutile sottolineare gli attimi di paura e ansia che mi hanno avvolta, ho iniziato a sudare freddo nella speranza che non mi accadesse nulla, anche in virtù dei recenti fatti che sono avvenuti in centro, l'ultimo ai danni di una giovane donna. Ho accelerato il passo proprio perché non mi sentivo sicura poi per fortuna è passata un'auto della Polizia locale che con le sue luci ha fatto allontanare gli uomini".

L'appello. "Mi è andata bene, non è successa alcuna aggressione, ma voglio portare alla luce la mia paura e quella di gran parte della popolazione soprattutto femminile che non si sente sicura nel percorrere tali zone centrali, ad oggi totalmente abbandonate. Io stessa alcune volte, per evitare certe situazioni e dunque sentirmi più tranquilla ho preferito pagarmi la multa piuttosto che parcheggiare nelle traverse di via Vittorio Veneto. Basterebbe controllare di più la zona, fare più passaggi durante la giornata e tenere sotto controllo alcune situazioni che tutti conosciamo", conclude il racconto.