Olbia: la bomba ecologica approda in Consiglio regionale

Olbia, 08 ottobre 2019 – Anche il Consiglio regionale della Sardegna si occuperà della bomba ecologica olbiese situata in località Sa Corroncedda grazie a una interrogazione, con risposta scritta, del consigliere M5S Roberto Li Gioi.

Con questo atto, Li Gioi chiama in causa l’assessore all’Ambiente Lampis e l’assessore alla Sanità Nieddu con delle specifiche domande.

Il consigliere regionale olbiese, infatti, ritiene che sia necessario agire in modo veloce rispettando tutte le normative in vigore.

Queste le domande che Li Gioi pone a Nieddu e Lampis:

1) se siano a conoscenza del ritrovamento nel territorio di Olbia, in località Sa Piana Manna, di una discarica abusiva di rifiuti di vario genere;

2) se non ritengano necessario avviare urgenti e specifiche indagini volte ad accertare la natura dei rifiuti ritrovati e l’eventuale pericolo per la salute pubblica;

3) quali misure urgenti intendano adottare a tutela dell’ambiente e dei cittadini residenti nelle zone circostanti la discarica;

4) se non ritengano necessario vigilare affinché la rimozione e lo smaltimento dei rifiuti venga effettuata in conformità alle normative vigenti e in modo tale da non recare danni alla popolazione e all’ambiente circostante.