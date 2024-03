Olbia, incendio sulla circonvallazione: intervento dei vigili del fuoco

Olbia. Un incendio di vegetazione è divampato ieri pomeriggio, sulla circonvallazione di Olbia, nel tratto tra lo svincolo per Corso Vittorio Veneto e via Barcellona. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e la polizia locale per la gestione del traffico che è stato bloccato per permettere agli operatori di gestire e spegnere le fiamme.