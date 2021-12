Olbia, incendio in mansarda: struttura completamente distrutta

Olbia. Un incendio è scoppiato in una mansarda di via Sardegna ad Olbia: la struttura di circa 120 mq in legno è andata completamente distrutta. Sulle cause sono in corso le indagini da parte dei vvf, non si esclude un malfunzionamento nella stufa a pellet.

Non si segnalano feriti. Sul posto sono intervenuti quattro mezzi dei Vigili del fuoco con l'autoscala per poter operare direttamente dal tetto.