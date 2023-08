Olbia: incendio a Enas, fiamme anche ad Oschiri

Olbia. Ancora incendi in Sardegna: in Gallura le fiamme sono divampate ad Olbia, più precisamente ad Enas, il secondo rogo ad Oschiri. Il Corpo forestale è intervenuto con il supporto di un elicottero proveniente dalla base operativa di Limbara su un incendio in agro del comune di Olbia località Rio Enas. Sul posto, ha coordinato le operazioni di spegnimento il D.O.S. (Direttore delle operazioni di spegnimento) appartenente alla Stazione forestale di Olbia.

Per il secondo rogo il Corpo forestale è intervenuto con il supporto di un elicottero proveniente dalla base operativa di Limbara su un incendio in agro del comune di Oschiri loc Sa pedrosa. Sul posto, ha coordinato le operazioni di spegnimento il D.O.S. (Direttore delle operazioni di spegnimento) appartenente alla pattuglia del Corpo forestale Oschiri.